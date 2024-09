Barca-Coach Flick nimmt Schuld auf sich

Hansi Flick nimmt die Schuld für die 2:4-Niederlage des FC Barcelonas gegen Osasuna auf sich.

In seiner neuen Rolle als Coach des FC Barcelona hat Hansi Flick einen traumhaften Start in die neue Saison hingelegt, stand sogar kurz davor einen elf Jahre alten Start-Rekord einzustellen: Denn zuletzt gelang es den Katalanen 2013, damals unter Argentinier Gerardo Martino, die ersten acht Liga-Spiele hintereinander zu gewinnen.

Nach sieben Siegen in sieben Partien, war am achten Spieltag die Vereinsbestmarke schon greifbar. Doch im Duell mit Osasuna sollte es am Samstag anders kommen. Statt dem Rekord gab es eine 2:4-Niederlage. Für diese nahm Flick die Schuld auf sich.

Flick: "Es ist meine Verantwortung."

Aufgrund des vollen Spiel-Terminkalenders fühlte sich der Ex-DFB-Trainer dazu gezwungen bei seiner Elf zu rotieren. Stars wie Raphinha oder Lamine Yamal starteten auf der Bank. "Wir hatten so viele Spiele, viele Spieler haben so viele Minuten gespielt. Darauf muss ich achten, das ist meine Verantwortung. Wenn Sie jemandem die Schuld für diese Niederlage geben wollen, dann nehmen Sie mich", erklärte Flick.

Bereits am Dienstag (19 Uhr) stehen Jung-Juwel Yamal und Co. wieder auf dem Spielfeld. Im Rahmen der Champions League trifft Barca auf den Schweizer Klub Young Boys. Nachdem es zuvor gegen Adi Hütters AS Monaco nur eine 1:2-Niederlage gab, muss nun der erste Königsklassen-Erfolg her.