Barca fünf Wochen ohne Neuzugang Olmo

Der Europameister zog sich eine Muskelverletzung zu

Trotz des Traumstarts in die spanische Fußball-Liga mit fünf Siegen in fünf Spielen hat der FC Barcelona einen empfindlichen Rückschlag einstecken müssen. Leistungsträger Dani Olmo, der im Sommer für 55 Millionen Euro von Leipzig zu den Katalanen von Trainer Hansi Flick gewechselt war, zog sich am Sonntag beim 4:1-Erfolg bei Girona eine Muskelverletzung zu und wird bis zu fünf Wochen fehlen. Das teilte der Tabellenführer von La Liga am Montag mit.

Olmo hatte gegen Girona, Champions-League-Gegner von Sturm Graz, in der 47. Minute getroffen, musste eine Viertelstunde später aber verletzungsbedingt ausgewechselt werden. In seinen bisherigen drei Auftritten im Barca-Trikot trug sich der 26-jährige Offensivspieler immer in die Torschützenliste ein. Der spanische Nationalspieler, der im Sommer einer der überzeugenden Protagonisten auf dem Weg zum EM-Titel war, verpasst damit auch den Auftakt in die Champions-League-Saison. Barca startet am Donnerstag bei AS Monaco mit Trainer Adi Hütter in die Königsklasse.