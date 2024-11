Spanier melden neuen Alaba-Hammer

Vor mittlerweile 11 Monaten erlitt David Alaba im Liga-Spiel gegen Villarreal einen Kreuzbandriss und verpasste danach den Rest der Saison, wie auch die EURO 2024 in Deutschland. Vergangene Woche konnte der 32-Jährige dann endlich wieder am Mannschaftstraining teilnehmen, nun soll sich Alaba sogar schon „auf den Zielgeraden“ bis zu seiner Rückkehr befinden.

Wie die spanische „Marca“ berichtet, kann Alaba schon früher als bisher angenommen sein Comeback geben. Der Österreicher mache tägliche Fortschritte und soll Real schon im Dezember wieder voll zur Verfügung stehen. Auch Transfer-Guru Fabrizio Romano schreibt auf X, dass Alabas Comeback immer näher rückt.

⚪️???????? Real Madrid have full trust in David Alaba for 2025, as his comeback is now getting closer.



Retiring was never an option for Alaba despite the rumours in the past weeks. pic.twitter.com/zGTy0q9iQG