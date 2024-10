DIESER Barca-Kicker ist Kettenraucher

Was Barca-Coach Hansi Flick wohl davon hält, dass einer seiner Kicker Kettenraucher ist?

Er kehrte aus der Sportler-Pension zurück, um dem FC Barcelona unter die Arme zu greifen. Mit dem Rauchen wird er für seinen neuen Arbeitgeber allerdings nicht aufhören. Die Rede ist von Neo-Barca-Keeper Wojciech Szczesny. Der 34-Jährige steht als neues Schlusslicht im Tor der Blaugrana, nachdem Marc-André ter Stegen sich einen Patellasehnenriss zugezogen hatte, welcher sein Saison-Aus bedeutete. Gegenüber der spanischen Sportzeitung "Mundo Deportivo" äußerte sich Szczesny nun zu seinem "Laster", dem Rauchen.

Szczesny: "Geht niemanden etwas an, ob ich rauche."

Dabei lässt es ihn kalt, was die Öffentlichkeit zu seinen Angewohnheiten sagt: "Es sind Dinge, die ich in meinem Privatleben nicht ändere. Es geht niemanden etwas an, ob ich rauche. Es hat auch keinen Effekt, auf dem Platz arbeite ich doppelt so hart. Und ich tue das nicht vor Kindern, weil ich kein schlechter Einfluss sein will."

Der Ex-Nationalspieler macht kein Geheimnis daraus, Raucher zu sein. "Manchmal fotografiert mich jemand hinter Bäumen, wo ich sie nicht sehen kann. Das hängt nicht von mir ab. Ich versuche, es zu verstecken und es den Leuten nicht zu zeigen. Aber wenn jemand glaubt, dass ich mich in meinem Privatleben ändern werde, kann er es sich noch einmal überlegen, denn ich bin, wie ich bin", erklärte der Barca-Goalie. "Ich bin schon mein ganzes Leben lang so, und diese Dinge gehen einfach niemanden etwas an. Ich möchte als Torhüter beurteilt werden und nicht dafür, dass man nach Geschichten sucht, die niemanden wirklich interessieren."

Coach Flick legt großen Wert auf Disziplin

Was wohl Coach Hansi Flick davon hält? Der Ex-DFB-Bundestrainer legt ja bekanntlich großen Wert auf diszipliniertes Verhalten. Abwehr-Star Jules Koundé bekam dies erst kürzlich am eigenen Leib zu spüren. Der 25-jährige Franzose kam zu spät zur Mannschaftssitzung, war deshalb in der Liga-Partie gegen Deportivo Alaves (3:0) nicht in der Startelf. Stattdessen durfte Barca-Nachwuchstalent Héctor Fort bis zu Koundés Einwechslung in der 67. Minute auf dem Platz stehen.