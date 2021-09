Barca: Skurrile Pressekonferenz von Koeman

Barca-Trainer Ronald Koeman hat am Mittwoch vor dem Liga-Spiel gegen Cadiz eine nicht alltägliche Pressekonferenz abgehalten.

Der Niederländer las eine gut dreiminütige Erklärung vom Papier ab und verließ anschließend den Raum, ohne Fragen der Journalisten zuzulassen. Koeman bat um "Geduld" beim Prozess des Aufbaus einer neuen Mannschaft. Dies müsse angesichts der schwierigen Lage des Fußball-Clubs ohne große finanzielle Investition gelingen.

Aber es gebe auch Hoffnung. "Die jungen Talente von heute können in ein paar Jahren die neuen Weltstars werden", sagte Koeman, der spätestens nach der 0:3-Heimniederlage gegen den FC Bayern in der Champions League am Dienstag vergangener Woche unter enormem Druck steht. Das Verhältnis zu Barca-Präsident Joan Laporta ist alles andere als gut, die Fans des erfolgsverwöhnten Clubs werden unruhig.

Der Trainer, der seinen Job laut Medienberichten bald los sein könnte, legte die Latte für Barcelona in dieser Saison niedrig. So sagte Koeman, es wäre schon ein Erfolg, wenn sich der Club im oberen Bereich der Liga halten könnte. In der Champions League seien keine "Wunder" zu erwarten. Unter den Talenten, auf die Koeman aktuell verstärkt setzt, ist auch ÖFB-Teamspieler Yusuf Demir (18).