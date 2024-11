Fußball-Riese in der Krise - Ancelotti hat die Lösung

Real Madrid ist auf der verzweifelten Suche nach einer Lösung, um sich aus dem Formtief zu befreien.

Noch in der letzten Saison präsentierte sich Real Madrid mit dem Sieg der spanischen Meisterschaft sowie dem Champions-League-Triumph als Europas Fußball-Gigant. Von den glorreichen Zeiten der Königlichen bekommt man aktuell allerdings wenig zu spüren. Stattdessen gibt es eine Ohrfeige nach der anderen für die Madrilenen. Die 0:4-Pleite im El Clasico gegen Tabellenführer Barcelona sowie die 1:3-CL-Pleite gegen AC Milan machten es deutlich: Real befindet sich in einem Formtief!

Das ist auch Erfolgscoach Carlo Ancelotti bewusst: "Wir müssen uns Sorgen machen, die Mannschaft spielt nicht gut. Die Mannschaft ist nicht kompakt. Wir müssen kompakter und besser organisiert sein, wir haben viele Tore kassiert. Die Mannschaft ist auf dem Spielfeld nicht gut organisiert, daran müssen wir arbeiten." Nun scheint man in Spaniens Hauptstadt eine Lösung gefunden zu haben, um sich aus der Misere zu befreien.

Defensive Probleme bei Real - fehlt Alaba?

"Wir haben geredet, wir haben versucht, die Situation mit den Spielern zu bewerten. Und wir glauben, dass wir eine Lösung gefunden haben", erklärte der Italiener, ging dabei allerdings nicht ins Detail. "Aber natürlich ist das nur eine Theorie, wir müssen eine andere Version in die Praxis umsetzen. Ich sehe eine geeinte Mannschaft. Was wir festgestellt haben, ist die richtige Entscheidung. Wir müssen sehen, ob wir morgen auf die richtige Weise reagieren."

Außerdem machte er deutlich dass es bei Real ein "defensives Problem, kein offensives" gebe. Es ist wohl an der Zeit, dass Abwehrboss David Alaba wieder auf den Platz zurückkehrt. Der ÖFB-Kapitän arbeitet seit einem Kreuzbandriss im Dezember des Vorjahres an seinem Comeback. Wann es so weit ist und wir den Wiener wieder an der Seite von Antonio Rüdiger und Co. sehen dürfen, steht weiterhin in den Sternen. Im Duell mit Osasuna am Samstag (14 Uhr, live DAZN) müssen die "Blancos" noch ohne den 32-Jährigen zurechtkommen.