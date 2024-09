Madrid-Hit: Atletico plant Coup gegen Stadtrivalen

Am Sonntagabend (21 Uhr/live auf DAZN) ist es wieder soweit: Ganz Madrid steht Kopf, wenn im heiß erwarteten Stadt-Derby Atletico Madrid auf den amtierenden Meister Real trifft.

In der LaLiga geht es Schlag auf Schlag! Nach der englischen Woche rollt der Ball in Spanien direkt weiter. Morgen (ab 21 Uhr, im Sport24-Liveticker) steht das heiß ersehnte 218. Madrid-Derby zwischen Atlético und Real auf dem Programm. Beide Teams gehen selbstbewusst in das erste Stadtduell der Saison. Die Königlichen feierten zuletzt einen knappen 3:2-Sieg gegen Alavés, während die Rojiblancos beim 1:0 gegen Celta Vigo bis zum Schluss zittern mussten. Für Spannung ist also gesorgt. Auch weil beide Klubs trotz durchwachsenem Saisonstart dicht beieinander liegen. Real rangiert auf Platz zwei, vier Punkte hinter Spitzenreiter Barcelona, während die Elf von Trainer Diego Simeone mit nur zwei Zählern weniger und dem Heimvorteil im Nacken aufschließt.

Mbappé verpasst sein erstes Stadt-Derby

Auch personell kann der bestbezahlte Trainer der Liga (2,8 Mio. Euro Monatsgehalt) aus dem Vollen schöpfen. Real-Teamchef Carlo Ancelotti hingegen muss ausgerechnet auf seinen Offensiv-Neuzugang Kylian Mbappé verzichten. Der Franzose zog sich gegen Alavés eine Muskelverletzung zu und wird voraussichtlich drei Wochen ausfallen. Zudem fehlen die Langzeitverletzten Brahim Díaz (Oberschenkel), Eduardo Camavinga (Knie) und ÖFB-Kapitän David Alaba, der laut transfermarkt.at nach seinem Kreuzbandriss im Dezember 2023 Anfang November sein großes Comeback in der Abwehr von Real feiern soll.