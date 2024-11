Mega-Finanz-Boost für FC Barcelona!

Spaniens Tabellenführer Barcelona ist nicht nur auf dem Platz sondern auch in den Verhandlungsräumen erfolgreich...

Hammer-Deal für den FC Barcelona! Nicht nur sportlich läuft es für die Katalanen mit sieben Siegen in Serie sowie dem ersten Platz in der Liga-Tabelle zurzeit hervorragend. Auch in geschäftlicher Hinsicht konnte man in Barcelona einen lukrativen Erfolg feiern, der den Blaugrana-Geldbeutel ordentlich füllen soll. Die Partnerschaft mit Sportartikelhersteller Nike, die bereits seit 1998 besteht, wurde nach monatelangen Verhandlungen bis 2038 verlängert. Die Mega-Summen, die mit diesem Sponsoren-Deal winken, dürften dem von finanziellen Problemen geplagten Klub ein erwünschter Griff unter die Arme sein.

Laporta: "Bester Vertrag in der Welt des Fußballs!"

Wie die spanische Sportzeitung "Mundo Deportivo" berichtete, soll Barca dank des Nike-Vertrags bis 2038 insgesamt 1,7 Milliarden Euro verdienen! Zehn Millionen soll es dabei für die Erneuerung des Vertrages sofort geben. Klub-Präsident Joan Laporta kündigte schon vor Abschluss des Deals an, dass es sich um den "besten Vertrag in der Welt des Fußballs" handeln würde. Die 127 Millionen Euro pro Jahr sprechen jedenfalls für sich.