Olmo schießt Barca bei Debüt zum Sieg

Barcelona ist dank Olmo unter Flick weiter makellos

Der FC Barcelona ist in der spanischen Fußball-Liga nach drei Spielen weiter ohne Punktverlust. Die Katalanen setzten sich am Dienstagabend bei Rayo Vallecano nach 0:1-Rückstand noch mit 2:1 durch. Pedri (60.) und der eingewechselte Dani Olmo (82.) holten das Spiel in der zweiten Hälfte auf die Siegerstraße. Für Olmo, der von RB Leipzig gekommen war, war es das Liga-Debüt für das Team von Trainer Hansi Flick. Barca führt die Tabelle mit neun Punkten aus drei Spielen an.