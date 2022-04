Umbau! Barca muss das Camp Nou räumen

Die Renovierungsarbeiten am Camp Nou des FC Barcelona sorgen dafür, dass der spanische Fußball-Topclub FC Barcelona in der Saison 2023/24 in einem Ausweichstadion antreten muss.

Das hat Club-Präsident Joan Laporta am Donnerstag bekanntgegeben. Die Katalanen werden dann im Olympiastadion am Montjuic ihre Heimspiele austragen. Kommende Saison wird trotz der im Juni startenden Arbeiten noch im Camp Nou gespielt, allerdings mit einer leicht geringeren Zuschauerkapazität. Das wird auch 2024/25 der Fall sein, dann allerdings mit einer Kapazität von nur 50 Prozent. Läuft alles nach Plan soll das Bauprojekt noch in der Saison 2025/26 abgeschlossen sein. Der Stadtrat genehmigte das ambitionierte Vorhaben. Die Erhöhung der Stadionkapazität um 10.000 Plätze auf dann 110.000 sowie der Ausbau anderer Clubanlagen soll mit einem Kredit in der Höhe von 1,5 Milliarden Euro finanziert werden.