Zittern um Barca-Goalie ter Stegen

Verletzungsalarm! Der FC Barcelona muss wohl für längere Zeit auf Goalie Marc-Andre ter Stegen verzichten.

Schockmoment für den FC Barcelona! Der aktuelle Tabellenführer der spanischen Liga war am Sonntag Abend gegen den FC Villareal gerade dabei, am sechsten Spieltag den sechsten Sieg einzufahren, als sich dramatische Szenen abspielten. Langzeit-Goalie Marc-Andre ter Stegen (seit 2014) kam in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit ungünstig auf dem Knie auf, musste unter Tränen vom Platz getragen werden. Der 5:1-Erfolg wurde von einer Hiobsbotschaft überschattet: Der 32-Jährige steht unmittelbar vor dem Saison-Aus!

© Getty ×

Pause bis zu acht Monate droht

Internationalen Medien zufolge soll er sich an der Patellasehne verletzt haben, wie schon im Jahr 2021. Damals ließ sich Ter Stegen in Schweden operieren. In diesem Fall soll es sich allerdings um einen kompletten Riss handeln - es droht eine Pause für bis zu acht Monate! Damit wäre die Saison für den Deutschen gelaufen.

Ebenso bitter: Gerade erst ist der Blaugrana-Goalie nach jahrelangem Warten zur Nummer eins im deutschen Tor aufgestiegen. Das ermöglichte ihm das DFB-Karriere-Aus von Keeper-Legende Manuel Neuer. Seine Verletzung legt diesen Traum nun auch für längere Zeit auf Eis.

Neuer Verletzungs-Zugang

Ein weiterer Rückschlag im Kader von Neo-Coach Hansi Flick, denn die lange Verletzungsliste hat einen weiteren Namen gewonnen. "Wir müssen warten. Es wird eine große Verletzung sein. Das hat man sofort gesehen, als er auf dem Feld lag", äußerte sich der 59-Jährige, der im Tor nun auf Inaki Pena setzen muss.

Das ist Flicks aktuelles Barca-Lazarett:

Marc-Andre ter Stegen (vermutlich Patellasehnen-Riss)

(vermutlich Patellasehnen-Riss) Dani Olmo (Muskelverletzung im Oberschenkel)

(Muskelverletzung im Oberschenkel) Ronald Araujo (Kniesehne)

(Kniesehne) Andreas Christensen (Achillessehne)

(Achillessehne) Fermin Lopez (Muskelverletzung im Oberschenkel)

(Muskelverletzung im Oberschenkel) Marc Bernal (Kreuzbandriss)

(Kreuzbandriss) Gavi (Kreuzbandriss und Meniskusverletzung)

(Kreuzbandriss und Meniskusverletzung) Frenkie de Jong (Knöchelverletzung)

Auch Thibaut Courtois, Goalie von Rival-Klub Real Madrid äußerte sich auf X zu dem Vorfall: "Die Verletzung tut mir leid. Es hat wirklich wehgetan, dich so vom Feld gehen zu sehen. Ich hoffe du erholst dich bald und dass wir dich bald wieder im Tor sehen."