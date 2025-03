Transfer-Alarm um ÖFB-Star: Er will zum FC Bayern

Er ist unsere heißeste Transfer-Aktie.

Mit 23 Jahren ist er eine etablierte Stammkraft in der deutschen Bundesliga und hauptverantwortlich dafür, dass sein Verein im kommenden Jahr international spielen könnte. Doch die Leistungsexplosion des 21-fachen ÖFB-Teamspielers ist auch international vernommen worden und so muss sich sein Trainer Ralph Hasenhüttl Gedanken machen, wie er seinen Starspieler in der nächsten Saison wohl ersetzen muss.

Leipzig, Dortmund, Milan & Juventus

Fakt ist: Der VfL Wolfsburg ist offiziell noch der Arbeitgeber des 12-Millionen-Euro-Stars und dessen Vertrag läuft noch bis Juni 2027. Doch wie die Sport Bild berichtet, ist Patrick Wimmer bereit, den nächsten Schritt zu machen. Die Liste der Interessenten ist ebenso lang wie prominent. Aus der deutschen Bundesliga sind RB Leipzig und Dortmund an Wimmer dran. Aus Italien haben sich der AC Milan und Rekordmeister Juventus Turin gemeldet. Mit Fulham und Leicester buhlen zwei englische Klubs mit.

Star träumt vom FC Bayern

Und was sagt Wimmer zu den Transfergerüchten? „Ein Transfer zu einem großen europäischen Klub wäre ein Traum. Bayern München wäre das Traumszenario. Es wäre ein Weltklub, der ganz in der Nähe meiner Wahlheimat Salzburg ist. Grundsätzlich bin ich aber für alles offen.“ Klingt ganz nach Abschied ...