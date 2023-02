Südafrikanisches Fußball-Talent (19) ermordet

Das 19-jährige Fußball-Talent Oshwin Andries ist tot. Wie südafrikanische Medien, wurde der Kapitän der U20-Nationalmannschaft Südafrikas nach einer Auseinandersetzung in Kaptstadt erstochen. Er erlag den Stichverletzungen wenig später im Krankenhaus.

Polizeisprecher Nowonga Sukwana bestätigte gegenüber "IOL Sport": "Oshwin Andries starb, nachdem seine Familie ihn am 4. Februar ins Krankenhaus gebracht hatte. Er wurde wegen einer Stichwunde behandelt und dann brachte ihn seine Familie ins Krankenhaus von Paarl. Die Umstände seiner Messerstecherei werden noch untersucht.“

Andries' Bruder Lee-Irwin bestätigte die Medienberichte. Wegen eines "Geplänkels", welches den Tatverdächtigen verärgert hatte, wurde der 19-Jährige erstochen. „Er hat einen Witz gemacht, und das hat den Verdächtigen verärgert. Er stach wiederholt von der Seite auf meinen Bruder ein“, sagte Lee-Irwin „IOL“. „Meine Mama hat ihn dann ins Krankenhaus gebracht und er ist in ihrem Auto in ihren Armen gestorben. Sie ist sehr verzweifelt", schildert der Bruder des Opfers das Drama.

Stellenbosch F.C. is tonight mourning the passing of Oshwin Andries.



The thoughts and prayers of everyone at the Club are with his family, friends, and loved ones at this time.



