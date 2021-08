Tottenham bleibt bei wechselwilligem Kane stur

Manchester City will Harry Kane - Harry Kane will zu ManCity. Doch Tottenham sträubt sich weiterhin die Wunsch-Ehe zuzulassen.

Der wechselwillige Harry Kane steht im Kader von Tottenham Hotspur für das Play-off-Hinspiel der neu gegründeten Fußball-Conference-League gegen den portugiesischen FC Pacos de Ferreira. "Spurs"-Trainer Nuno Espirito Santo nominierte den 28-jährigen Engländer, der von Meister Manchester City umworben wird, für die Partie am Donnerstag. Bei Tottenhams Premier-League-Sieg gegen City (1:0) am Sonntag hatte Santo auf Kane verzichtet, weil er angeblich noch nicht fit genug war.

Der Torschützenkönig der vergangenen Saison hatte sich nach der Fußball-Europameisterschaft verspätet aus dem Urlaub zurückgemeldet und musste obendrein eine fünftägige Corona-Quarantäne absolvieren. Am vergangenen Donnerstag erhielt Kane ein negatives Testergebnis und durfte seitdem wieder mit der Mannschaft trainieren.

Pep will seinen Wunsch-Stürmer

Laut einem Bericht der "Times" wollen die "Spurs" ihren Stürmerstar mindestens für eine weitere Saison halten. Die Spekulationen über einen baldigen Abschied Kanes gehen indes weiter. Seit Wochen wird er mit einem Wechsel zu Manchester City in Verbindung gebracht, obwohl sein Vertrag erst im Sommer 2024 ausläuft. Kane gilt als absoluter Wunschspieler von Citys Startrainer Pep Guardiola.

Laut britischen Medien hat der aus Abu Dhabi alimentierte Club im Juni ein Angebot über 100 Millionen Pfund (ca. 118 Mio. Euro) für Kane abgegeben, das Tottenham jedoch ablehnte. "Spurs"-Boss Daniel Levy soll 160 Millionen Pfund (ca. 188 Mio. Euro) Ablöse fordern. Unklar ist allerdings, ob Levy wirklich bereit ist, seinen wertvollsten Spieler an einen Liga-Konkurrenten abzugeben. Die Transferphase in der Premier League endet am 31. August.