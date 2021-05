Die Mittelfeldspielerin traf am Sonntag im Halbfinalrückspiel gegen Chelsea auswärts mit einem satten und platzierten Weitschuss zum 1:1. Die Partie ging aber noch mit 1:4 (1:2) verloren, womit die Münchnerinnen nach dem Heim-2:1 scheiterten.

Zadrazil glich mit ihrem ersten Champions-League-Treffer die Führung von Chelseas Francesca Kirby (11.) aus. Das 2:1 für die Engländerinnen erzielte Ji So-jun (43.). Für die Entscheidung sorgte Pernille Harder (84.). Kirby erhöhte in der Nachspielzeit sogar noch auf 4:1. Zadrazil spielte durch, ihre Landsfrau Carina Wenninger kam ab der 76. Minute zum Einsatz.

Bayern Munich are 2-1 down away against Chelsea in the #UWCL semifinal. 3-3 is the aggregate score. Massive second half ahead.



That goal by Bayern's Sarah Zadrazil ???? #CFCFCB https://t.co/i4jXJsLmFu