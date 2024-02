Besiktas entlässt Talent Delibas wegen Tinder-Abenteuer

Wirbel um den 21-jährigen Beşiktaş-Istanbul-Flügelspieler Emirhan Delibaş. Der türkische Spitzenklub hat den vielversprechenden Youngster in beiderseitigem Einvernehmen vor die Tür gesetzt. Doch der Grund für das überraschende Ende könnte kaum skurriler sein.

Beşiktaş Istanbhat das 21-jährigen Talent Emirhan Delibaş aus dem Team geworfen. Die offizielle Begründung des Vereins klingt dabei zunächst mysteriös: "Wir haben uns im gegenseitigen Einvernehmen von dem Profifußballer Emirhan Delibaş getrennt. Wir wünschen Emirhan Delibaş viel Erfolg in seiner zukünftigen Karriere."

Klub hält nichts von Dating-Apps

Hinter den Kulissen brodelt jedoch die Gerüchteküche. Berichten zufolge soll Delibas seinen Rausschmiss einem eher ungewöhnlichen Freizeitvergnügen zu verdanken haben - der Nutzung der Dating-App "Tinder". Beşiktaş wirft dem Flügelspieler vor, durch exzessives "Swipen nach rechts" die Aufmerksamkeit des Vereins unerwünscht auf sich gezogen zu haben.

Der junge Fußballer hingegen lässt die Vorwürfe nicht auf sich sitzen und behauptet, dass die Kündigung auf einem Missverständnis beruhe. In einem Statement auf Instagram betont er: "Ich habe die App zwar genutzt, aber keineswegs in einem Maße, das meine Leistung auf dem Platz beeinträchtigt hätte. Ich liebe den Fußball und habe immer mein Bestes für Beşiktaş gegeben."

Delibas wollte Beşiktaş verlassen

Trotz der Schlagzeilen und des Trennungs-Dramas schweigt der Verein beharrlich zu den Tinder-Vorwürfen. Spekulationen über eine mögliche interne Unstimmigkeit zwischen Delibaş und der Vereinsführung machen die Runde, während Fans und Medien gleichermaßen darüber rätseln, ob das Tinder-Abenteuer tatsächlich der wahre Grund für das plötzliche Ende der Zusammenarbeit ist.

Unerwartet kommt ans Licht, dass Delibaş in der Winterpause eigentlich einen Wechsel anstrebte. Doch entgegen den Erwartungen konnte er sich mit keinem Verein einigen. Die vermeintlichen Unstimmigkeiten führten schließlich dazu, dass er die Entscheidung traf, seinen Vertrag mit Beşiktaş aufzulösen. Ein überraschender Schachzug, um möglichen Schaden vom Verein abzuwenden. Delibaş ist frustriert über die negative Berichterstattung über seine Person und will sich in Zukunft nur noch auf seine Leistung auf dem Platz konzentrieren.