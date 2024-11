Mourinho-Attacke: "Türkische Liga stinkt"

José Mourinho hat nach dem Sieg von Fenerbahçe erneut für einen Mega-Eklat gesorgt.

"The Special One" am Rande des Nervenzusammenbruchs! Nach dem 3:2-Thriller-Sieg (Siegtreffer von Amrabat in 112. Minute) von Fenerbahçe gegen Trabzonspor hat der Starcoach den türkischen Fußballverband heftig attackiert. Der VAR sei der eigentliche Gewinner des Spiels, so Mourinho. Er fordert Konsequenzen.

© Getty ×

"Niemand will türkische Liga schauen"

Zwei Elfmeter für Trabzonspor und ein verweigerter für Fenerbahçe hätten das Spiel entschieden, so Mourinho. "Wir spielen nicht nur gegen gute Mannschaften, sondern auch gegen das System", wetterte der Portugiese. In den sozialen Medien wird Mourinho für seine offenen Worte gefeiert und kritisiert. In der offiziellen Pressekonferenz platzte Mourinho dann noch einmal der Kragen: "Niemand im Ausland will die türkische Liga schauen. Wer will sie sehen? Sie ist grau, dunkel und stinkt."

In der Süper Lig rangiert Fenerbahçe mit fünf Punkten Rückstand auf Tabellenführer und Titelverteidiger Galatasaray auf Platz zwei. Nächster Gegner ist am Sonntag Sivaspor.