'Unsichtbare' Schnee-Kicker gehen viral

In der türkischen Spitzen-Partie zwischen dem FC Sivasspor und Basaksehirspor spielten sich kurisose Szenen ab.

Wie zuvor in Spanien und Portugal, prasselten gewaltige Schneemassen auch in der Türkei herunter. Im türkischen Liga-Spiel bekamen das auch der FC Sivasspor und Basaksehir mit. In der ersten Halbzeit setzte das massive Schneetreiben ein, einige Minuten später war das ganze Spielfeld weiß. TV-Zuschauer, die diese Partie verfolgten, rieben sich sicher das ein oder andere Mal die Augen. Denn sie sahen plötzlich nur noch eine Mannschaft auf dem Spielfeld. Wie ein Lauffeuer gingen die Bilder auf der Social-Media-Plattform „Reddit“ viral.

© Reddit

Entschieden wurde die Partie bereits in Hälfte eins und zwar innerhalb von vier Minuten. Danijel Aleksic brachte die Erdogan-Mannschaft in Führung (38.), Hakan Arslan gelang in der 42. Minute der Ausgleich. Ein vermeintlicher Siegtreffer von Demba Ba wurde in der 82. Minute wegen eines Fouls zuvor aberkannt. Sivasspor rangiert derzeit auf Platz 11, Basaksehir auf Rang 12 in der türkischen Liga.

Für die Spieler war diese optische Verwirrung scheinbar kein Problem. Die Profi-Kicker dürften sich doch irgendwie gesehen haben. Auch, wenn das ihnen wohl nicht immer auf den ersten Blick gelang...

Hier die Highlights der unsichtbaren Schnee-Partie: