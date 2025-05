Wieder Bayern-Wirbel um Sané: DAS hat er jetzt vor

Bayern-Star Leroy Sané ist derzeit in London – nicht nur zum Entspannen, sondern womöglich auch für seine sportliche Zukunft.

Sané verbringt aktuell seine spielfreie Zeit in der britischen Hauptstadt – der Heimat seiner Frau Candice Brooks. Der Aufenthalt könnte mehr sein als ein Kurztrip: Ein Wechsel in die Premier League scheint konkreter zu werden.

Gespräche mit mehreren Klubs aus London sollen bereits laufen. Besonders ein Verein sticht derzeit heraus: Nach Informationen der BILD sollen die Tottenham Hotspur besonders großes Interesse zeigen. Der Klub sicherte sich kürzlich durch einen 1:0-Sieg gegen Manchester United den Europa-League-Titel und damit ein Champions-League-Ticket – ein möglicher Anreiz für Sané.

Arsenal und Chelsea auch mit dabei

Auch der FC Arsenal und der FC Chelsea wurden in Verhandlungen eingebunden. Vermittelt werden die Gespräche von Sanés neuem Berater, Pini Zahavi. Der 82-Jährige soll laut SPORT BILD noch diese Woche zu Verhandlungen nach München reisen.

Der Vertrag des 29-jährigen Flügelspielers beim FC Bayern läuft im Sommer aus. Ein Wechsel nach England, näher zur Familie, scheint für Sané denkbar.

Klar ist: Die Zeit drängt. Bis zum Abflug der Bayern zur Klub-WM am Montag, 10. Juni, will der Verein Klarheit über Sanés Zukunft. Das bisherige Angebot liegt bei 10 Millionen Euro Fixgehalt plus 5,5 Millionen Euro an möglichen Bonuszahlungen – eine Erhöhung sei laut Medienberichten nicht geplant.