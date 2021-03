Zlatan Ibrahimovic feiert Sensations-Comeback

Erstmals seit 2016 spielt König Zlatan wieder für Schweden.

Fast fünf Jahre nach seinem Rücktritt aus der Nationalmannschaft ist Schwedens lebende Stürmerlegende Zlatan Ibrahimovic wieder in den Fußballkader der "Tre Kronor"-Auswahl zurückgekehrt. Trainer Janne Andersson berief den 39-jährigen AC-Milan-Legionär am Dienstag für die kommenden WM-Qualifikationsspiele gegen Georgien und Kosovo sowie ein Freundschaftsmatch gegen Estland ein.

Über eine Rückkehr von Ibrahimovic war zuvor monatelang spekuliert worden. Andersson hatte sich im November mit ihm in Mailand getroffen, um Möglichkeiten für ein Ibra-Comeback näher auszuloten. Ibrahimovic ist mit 62 Toren in 116 Länderspielen Rekordtorschütze des schwedischen Nationalteams. Für Milan hat er in der laufenden Saison 14 Treffer in 14 Partien erzielt. Schweden ist auch bei der EM-Endrunde im Sommer im Einsatz.