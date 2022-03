Belarus-Heimspiele in UEFA-Wettbewerben auf neutralem Boden

Die Europäische Fußball-Union hat nun nach Russland auch Belarus ins Visier genommen.

Bei seiner Sitzung am Donnerstag beschloss das UEFA-Exekutivkomitee mit sofortiger Wirkung, dass alle belarussischen Club- und Nationalmannschaften, die an UEFA-Wettbewerben teilnehmen, ihre Heimspiele an neutralen Spielorten austragen müssen. Zudem finden Spiele mit Heimrecht für Belarus unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.

Das UEFA-Exekutivkomitee werde angesichts des Kriegs in der Ukraine, in dem Belarus die russischen Angriffe unterstützt, weiter außerordentliche Sitzungen abhalten, um die sich ständig ändernde Faktenlage zu bewerten und weitere Entscheidungen zu treffen. Das teilte die in der Schweiz ansässige Organisation per Aussendung mit.