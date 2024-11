0:5 – Bullen schlittern gegen Bayer Leverkusen ins Debakel!

Eine Nacht zum Vergessen!

Statt den erhofften Befreiungsschlag zu landen, erlebte Salzburg in der Champions League gegen Bayer Leverkusen eine katastrophale 0:5-Niederlage. Eine desolate Vorstellung der Bullen, die das klare Signal sendete: Von der meisterlichen Form der letzten Jahre und der K.o.-Runde der Königsklasse sind die Mozartstädter meilenweit entfernt!

Wirtz-Turbo schockt Lijnders-Elf

Der Albtraum in der Königsklasse nahm bereits nach wenigen Minuten Gestalt an. Keine vier Minuten gespielt, und Leverkusen hatte das Spiel fest im Griff. Die Salzburger? Völlig von der Rolle, mit Fehlpässen am laufenden Band – und die Werkself nutzte das eiskalt aus!

Wirtz spielte einen perfekten Querpass auf Schick, der kraftvoll abzog. Der Ball prallte an den Arm von Baidoo. Nach VAR-Prüfung entschied der Schiedsrichter auf Elfmeter – eine umstrittene Entscheidung, von der sich Wirtz nicht beirren ließ und den Strafstoß eiskalt verwandelte – 1:0 (6.)!

Nur wenige Minuten später folgte die nächste Ohrfeige: Freistoß aus halblinker Position. Grimaldo lief an und zirkelte den Ball traumhaft in die linke Ecke – 2:0 (11.)

Doch das Debakel setzte sich fort und die Lijnders-Elf agierte planlos, während die Werkself nach einer kurzen Verschnaufpause weiter auf das Tor drückten. Wieder war es Wirtz, der sich in Szene setzte: Mit Leichtigkeit ließ er Gourna-Douath stehen, fand die Lücke zwischen Baidoo und Piatkowski und knallt die Kugel in die Maschen – 3:0 (30.) jetzt „WIRTZ“ richtig bitter!

Schick & Garcia tragen sich in Trefferliste ein

Nach dem Seitenwechsel blieb alles beim Alten. Während Leverkusen weiterhin eine Fußball-Show vom Feinsten ablieferte, versuchten die Salzburger verzweifelt, den Schaden zu begrenzen – doch ohne Erfolg. Die nächsten Treffer der Werkself folgten im Minutentakt: Zunächst traf Schick zum 4:0 (61.), bevor Garcia in der 72. Minute das 5:0 nachlegte und damit endgültig den Deckel auf diese einseitige Partie machte.