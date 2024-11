2:0! Liverpool setzt gegen Titelverteidiger Real CL-Siegesserie fort

Liverpool setzte mit einem 2:0-Erfolg gegen Real Madrid seine Champions-League-Siegesserie fort.

Nicht einmal der Titelverteidiger selbst kann sie aufhalten! Liverpool blieb auch nach dem Hammer-Duell mit Real Madrid in der Champions League weiterhin unbesiegt. Nach einem 2:0-Triumph über die Königlichen dürfen die Reds weiterhin die Aussicht an der Tabellenspitze genießen. Für Real ist hingegen Zittern angesagt. Denn das Team von Coach Carlo Ancelotti liegt nach der bereits dritten Königsklassen-Pleite aktuell auf Platz 24 - dem letzten Platz der sich für das Play-off des neuen Liga-Formats qualifizieren würde.

Kein Treffer in der 1. Halbzeit

Bis im Anfield Stadium ein Tor fiel, sollte eine ganze Halbzeit verstreichen. Nichtsdestotrotz boten die beiden Teams den Fans ein dynamisches Spektakel. Denn schon in der 4. Spielminute wurde es im Strafraum der Madrilenen spannend. Das Offensiv-Duo rund um Mohamed Salah und Darwin Nunez stürmte Richtung Real-Tor, wobei Letzterer zum Abschluss kam. Goalie Thibaut Courtois konnte zwar rechtzeitig Schlimmes verhindern, Alaba-Ersatz Raul Asencio kam allerdings unglücklich am Ball an, war gezwungen auf der Linie zu klären.

Nachdem ihm zu Beginn der Partie der Führungstreffer verwehrt geblieben war, wagte Nunez einen erneuten Versuch. Doch auch dieses Mal machte sich Courtois zum Spielverderber, ließ die Kugel nicht an sich vorbei (22.). Kurz darauf sollte auch ein Kopfball des Uruguayers nur knapp links am Kasten vorbeiziehen (32.). Zwar behielten die Hausherren ihr Tempo im Spiel bei, doch auch von Seiten Reals gab es Aktionen, die für ein Hin- und Her auf dem Platz sorgten. Letzten Endes fehlte es den Gästen jedoch an Torchancen. Es ging mit einem 0:0-Stand in die Pause.

Auch Mbappé konnte mit Elfer nicht helfen

Kaum aus der Kabine zurückgekehrt, ließ es Liverpool dann krachen. Nach einem Doppelpass mit Conor Bradley, zielte Alexis Mac Allister ab - und traf (52.)! Doch schon kurz darauf geriet die Reds-Führung in Gefahr. Ein Foul an Lucas Vazquez durch Andrew Robertson bescherte den Spaniern einen Elfmeter. Superstar Kylian Mbappé trat an, doch Alisson-Becker-Ersatz Caoimhin Kelleher machte ihm einen Strich durch die Ausgleichs-Pläne, hielt den Schuss (61.).

Doch auch dem Team rund um Kapitän Virgil van Dijk sollte es kurz darauf nicht gelingen einen Elfer zu verwandeln. Denn auch der zuvor von Ferland Mendy gefoulte Salah brachte seinen Elfmeter-Schuss nicht ins Netz, traf nur den Außenpfosten (70.). Dennoch stand es dank des eingewechselten Cody Gakpo schon bald 2:0 für Liverpool. Der Niederländer köpfte eine Flanke von Robertson ins Tor (76.) - keine Chance für die Real-Defensive. Jude Bellingham und Co. sollten bis zum Schlusspfiff trefferlos bleiben, reisten mit einer Niederlage im Gepäck von der Insel ab.