2:0 - Real erkämpft sich 15. Champions-League-Titel gegen Dortmund

Rekord-Sieger Real Madrid setzt sich mit einem 2:0-Sieg gegen Borussia Dortmund zum 15. Mal die Fußball-Krone Europas auf. Damit gewinnt auch David Alaba den vierten Henkelpott.

Real Madrid setzt sich im ausverkauften Wembley-Stadion im Champions-League-Finale gegen Borussia Dortmund dank Toren von Dani Carvajal und Vinicius Jr. mit 2:0 durch. In einem packenden Endspiel ist Dortmund lange Zeit überlegen, am Ende jubelt aber abermals der Rekord-Champion. Der verletzte ÖFB-Star David Alaba, der auch im Endspiel als Ersatz-Spieler auf der Bank geführt wurde, setzt sich damit zum vierten Mal die europäische Fußball-Krone auf und musste nach dem Schlusspfiff seinen ÖFB-Teamkollegen Marcel Sabitzer, der durchspielte trösten.

+++ Das Spiel im LIVETICKER zum Nachlesen +++



Schon vor dem Spiel ging es im legendären Londoner Wembley-Stadium richtig zur Sache. Vor dem Anpfiff heizte Lenny Kravitz mit Hits, wie "Fly Away" die Stimmung an. Das dürfte die Borussen richtig beflügelt haben.

© GEPA ×

Das Spiel begann mit einer Unterbrechung als ein Flitzer, der von ÖFB-Star Marcel Sabitzer gestoppt werden musste, für eine Verzögerung sorgte. Doch als es dann wirklich losging, begann der Außenseiter aus Dortmund überraschend stark. Die Bemühungen der Madrilenen einen geordneten Angriff aufzuziehen scheiterten meist schon in der eigenen Hälfte. Zu stark war das Pressing der Borussen.

Dortmund schockt Real

Nach 21 Minuten erhöhte Dortmund sogar die Schlagzahl. Karim Adeyemi lauft nach einem überragenden Hummels-Pass alleine auf das Tor von Thobaut Courtois zu. Anstatt den Ball über den herauseilenden Real-Goalie zu haben, wollte es der Ex-Salzburgeraber elegant lösen, legte den Ball an der Seite vorbei. Dann war aber der Winkel zum Tor schon zu spitz und der Ball ging am Tor vorbei. Dennoch war das ein erster Warnschuss des BVB in Richtung Champions-League-Rekordsieger.

© APA ×

In dieser Tonart ging es auch weiter. Nur zwei Minuten Später war Maatsen, der den Ball auf Niklas Füllkrug abelgen konnte. Im Fallen konnte der Stürmer noch abziehen, allerdings traf er nur die Stange. Real Madrid taumelte nun gewaltig. Doch Dortmund spielte unbeeindruckt weiter. Erneut konnte sich Adeyemi mit hohem Tempo durch die Abwehrreihe der Spanier tanzen (28). Courtois musste seinen Abschluss parieren, der Ball kam allerdings erneut zu Füllkrug, der aber nicht genug Kraft hinter den Ball brachte.

Dann der erste Schock für die Deutschen. Nach einem Zweikampf blieb Kapitän Emre Can verletzt am Boden liegen. Nach kurzer Behandlung konnte er aber doch auch weiterspielen.

© APA ×

Partie wird ruppiger

Nach der ersten Dortmunder Angriffswelle wurde das Spiel vor dem Pausenpfiff wieder ruhiger und Real fand langsam in die Partie. Doch bezeichnend zum Spielverlauf, war es auch ein Kicker des weißen Ballett, der die erste Gelbe Karte zu sehen bekam. Vinicius Junior gibt nicht auf und foult BVB-Goalie Gregor Kobel.

Bei Schiedsrichter Slavko Vincic saßen die Gekben Karten in der Schlussphase des ersten Durchganges plötzlich locker. Nachdem Vini verwarnt wurde, sah Dortmunds NicoSchlotterbeck nach Kritik Gelb.

© Getty ×

Kurz vor dem Pausenpfiff wurde auch ÖFB-Star Sabitzer verwarnt. Nach einem Zusammenprall mit Reals Mendy pfiff der Slowene wegen Foulspiel ab. Dem Steirer schmeckte dieser Pfiff gar nicht und er meckerte bis er den gelben Karton zu sehen bekam. Von nun an geschah nichts mehr und die beiden Mannschaften gingen mit einem torlosen Remis in die Pause.

Real nach der Pause wie ausgewechselt

Bevor es weiterging sorgten die Dortmund-Fans mit einer Pyro-Show für Stimmung. Genauso heiß, wie auf der Tribüne war es auch am Spielfeld.

© Getty ×

Nach Wiederanpfiff ging es genauso rasant weiter, wie im ersten Durchgang. Nun gab es aber früh Top-Chancen auf beiden Seiten. Für den ersten Kracher sorgte allerdings Real. Toni Kroos ließ mit einem Kracher-Freistoß in das linke Kreuzeck die mitgereisten Real-Fans schon zum Jubel ansetzen. Doch Dortmund-Keeper Gregor Kobel kann den Rückstand mit einer Traumparade verhindern.

© APA ×

Die anschließende Ecke nutzt Routinier Carvajal beinahe zur Führung, sein Schuss geht allerdings knapp ma Tor vorbei. Das Spiel entwickeltes sich zum offenen Schlagabtausch. Es ging hin und her mit leichtem Vorteil für Dortmund.

Kobel hält Real im Spiel

Dortmund konnte sich mittlerweile nur noch selten befreien. Real war nun besser im Spiel und spielte ebenfalls mutig nach vorne. Ein Hummels-Kopfball aufs Tor von Courtois fiel zu harmlos aus (53.). Praktisch im Gegenzug musste erneut der Schweizer Torhüter in den Reihen der Borussen in letzter Not retten. Carvajal zog ab, gemeinsam mit Maatsen kann er aber erneut den Rückstand verhindern.

Während Vincic zum Ende der ersten Halbzeit vergleichsweise kleinlich pfiff, ließ er von nun an das Spiel etwas lockerer laufen. Doch Real Madrid übernahm mit Fortdauer des Spiels immer mehr die Kontrolle. Ein Knaller von Vinicius Junior ging am Tor vorbei (66.), wenig Zeit später verfehlt ein Schuss von Jude Bellingham nur kanpp das Tor.

Emotionaler Tausch von Terzic

BVB-Coach Edin Terzic musste langsam reagieren. Während Füllkrug angeschlagen am Boden lag, entschied sich der Trainer der Dortmunder dafür, neue Kräfte zu bringen. Marco Reus kam in seinem letzten Spiel für die Borussen an Stelle von Adeyemi ins Spiel.

© Getty ×

Doch praktisch im Gegenzug schockte Real Madrid den mutigen Underdog. Carvajal verschafft sich nach einer Ecke von Kroos am kurzen Pfosten viel Platz und zieht ins lange Eck ab. Diesmal sitzt der Schuss und Real kann erstmals jubeln (74.)

© Getty ×

Dortmund war jetzt völlig von der Rolle. Ein madrilenischer Angriff folgte auf den Nächsten. So war es nur noch eine Frage der Zeit, bis Superstar Vinicius Junior seinen großen AUftritt hatte. Nach einem Maatsen-Fehlpass auf Bellingham sieht der Ex-Borusse seinen Mitspieler. Der Brasilianer übernimmt den Ball und versenkt das Leder eiskalt zur 2:0-Vorentscheidung (83.).

Nun konnte auch Real-Coach Ancelotti durchatmen. Er brachte Modric für Kroos und Joselu für Bellingham. Eine Minute später meldete sich Dortmund doch nocheinmal zurück ins Spiel. Doch das vermeintliche Tor von Füllkrug zum Anschlusstreffer wurde wegen einer Abseitsstellung nicht anerkannt. Die Schluss-Offensive der Deutschen wurde nicht belohnt und so krönt sich Real Madrid zum 15. Mal zum Champions-League-Sieger.

Zahlen & Fakten zum Spiel

Borussia Dortmund - Real Madrid 0:2 (0:0)

London, Wembley Stadium

Schiedsrichter: Vinčić (SLO)

Tore: 0:1 Carvajal (74.), 0:2 Vinicius Jr. (83.)

Gelbe Karten: Schlotterbeck, Sabitzer bzw. Vinicius Jr.

Dortmund: Kobel - Ryerson, Hummels, N. Schlotterbeck, Maatsen - Can (80. Malen) - Sancho (87. Bynoe-Gittens), Sabitzer, Brandt (80. Haller), Adeyemi (72. Reus) - FüllkrugReal: Courtois - Carvajal, Rüdiger, Nacho, Mendy - Valverde, Camavinga, Kroos (85. Modric) - Bellingham (85. Joeslu) - Rodrygo (90. +1 Eder Militao), Vinícius Júnior (90.+4 Lucas Vazquez)