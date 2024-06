Sabitzer erstmals in Champions-League-Finale

BVB-Star Marcel Sabitzer steht erstmals im Finale der Champions-League. Mit den Borussen jagt er seinen ersten Königsklassen-Titel.

Für ÖFB-Star Marcel Sabitzer ist es am Samstag (21 Uhr, ServusTV) das erste Champions-League-Finale seiner Karriere. Wenn es darum geht Champions-League-Giganten (Vierzehn Titel) Real Madrid zu besiegen, steht der 30-Jährige sogar in der Startaufstellung von Borussia Dortmund.

Sabitzer: "Kriege richtig viel Vertrauen."

Kein Wunder! Denn dass der BVB es bis ins Finale geschafft hat, ist Sabitzer durchaus zuzuschreiben. "Ich kriege richtig viel Vertrauen, dann kann ich auch befreit aufspielen. Von dem her macht es mir Riesenspaß, mit der Mannschaft zu performen", so der gebürtige Oberösterreicher. "Wichtig wäre, wenn ich es am Samstag auch noch einmal umsetzen kann und meinen Teil dazu beitragen kann."

Bald sechster Österreicher mit Champions-League-Erfolg?

Bei einem schwarz-gelben Sieg, wäre Sabitzer der sechste Österreicher mit einem Königsklassen-Triumph und könnte sich damit unter anderem neben ÖFB-Kapitän David Alaba einreihen.

Meistercup-Sieger (Vorläufer der Champions League)



Franz Hasil (1970, Feyenoord Rotterdam)

Heinz Schilcher (1972, Ajax Amsterdam)

Champions-League-Sieger

Wolfgang Feiersinger (1997, Borussia Dortmund)

Marko Arnautovic (2010, Inter Mailand)

David Alaba (2013, 2020 Bayern München; 2022 Real Madrid)

Alaba steht trotz seiner Kreuzbandverletzung im Kader der Königlichen, ist allerdings nur zur Unterstützung im Wembley.