5:4 – Barcelona dreht Torspektakel gegen Benfica in Nachspielzeit

Ein verrücktes Torfestival in Lissabon: Der FC Barcelona steht nach einem spektakulären 5:4-Sieg gegen Benfica Lissabon im Achtelfinale der Champions League. Erst ein Last-Minute-Treffer in der 96. Minute sicherte den 6. Sieg in Folge für die Katalanen, die sich ihre Topform eindrucksvoll bewahrten.

Der FC Barcelona hat sich am Dienstagabend mit einem dramatischen 5:4-Sieg bei Benfica Lissabon das Ticket für das Achtelfinale der Champions League gesichert. In einem Spiel, das an Spannung kaum zu überbieten war, gelang der entscheidende Treffer erst in der 96. Minute – der Höhepunkt eines packenden Torfestivals.

Frühschock durch Benfica

Die Partie begann turbulent: Bereits in der zweiten Minute brachte Benficas Vangelis Pavlidis die Gastgeber in Führung. Der griechische Stürmer legte mit einem weiteren Treffer (22.) und einem verwandelten Elfmeter (30.) nach und sorgte für eine komfortable 3:1-Führung.

Barcelona startet Aufholjagd

Doch Barcelona bewies in der zweiten Halbzeit Nervenstärke und kämpfte sich zurück ins Spiel. Ein kurioses Eigentor von Benfica-Torhüter Anatolij Trubin (64.), der einen Klärungsversuch direkt auf den Kopf von Raphinha lenkte, leitete die Aufholjagd ein. Zwar gerieten die Katalanen durch ein Eigentor von Ronald Araujo (68.) erneut ins Hintertreffen, doch das Team von Flick ließ sich nicht entmutigen.

Lewandowski glänzt erneut

Robert Lewandowski verwandelte seinen zweiten Elfmeter (74.) und machte seinen Doppelpack perfekt. In der Schlussphase sorgte Erik Garcia mit einem Kopfball (87.) für den Ausgleich, bevor Raphinha in der Nachspielzeit (96.) nach einem Konter das entscheidende Tor erzielte.

Dortmund in der Krise: Niederlage bei Bologna

Borussia Dortmund steckt nach der vierten Pflichtspielniederlage in Folge weiter in der Krise. Beim 1:2 in Bologna präsentierten sich die Dortmunder erneut verunsichert. Zwar brachte ein Elfmeter von Serhou Guirassy die Gäste früh in Führung (15.), doch die Italiener dominierten über weite Strecken das Spielgeschehen.

Ein Doppelschlag von Thijs Dallinga (71.) und Samuel Iling-Junior (72.) binnen weniger Minuten drehte die Partie zugunsten der Gastgeber. Trainer Nuri Sahin steht nach dieser erneuten Enttäuschung unter massivem Druck. "Wir müssen Lösungen finden – und zwar schnell," kommentierte Sahin nach dem Spiel. Marcel Sabitzer blieb bei Dortmund ohne Einsatzzeit.

Leverkusen: Serie endet in Madrid

Bayer Leverkusen musste sich nach elf Pflichtspielsiegen in Folge geschlagen geben. Gegen Atletico Madrid setzte es trotz einer Halbzeitführung eine 1:2-Niederlage. Piero Hincapie brachte die Gäste kurz vor der Pause in Front (45.+1), doch nach der Gelb-Roten Karte gegen den Torschützen (77.) kippte das Spiel.

Julian Alvarez avancierte zum Matchwinner für Atletico: Mit einem Doppelpack (52., 90.) sicherte der Argentinier seinem Team den fünften Sieg im laufenden Wettbewerb. Atletico festigte damit den dritten Platz in der Gruppe, während Leverkusen auf Rang sechs abrutschte.

Monaco beendet sieglose Serie

Die von Adi Hütter trainierten Monegassen sicherten sich durch ein knappes 1:0 gegen Aston Villa wichtige Punkte. Wilfried Singo erzielte den einzigen Treffer der Partie (8.) per Kopf, nachdem Villa-Keeper Emiliano Martinez einen Eckball zunächst abgewehrt hatte.

Monaco, das zuletzt vier Pflichtspiele nicht gewinnen konnte, wahrte damit die Chance auf das direkte Achtelfinal-Ticket. Neo-Stürmer Mika Biereth, der international noch nicht spielberechtigt ist, musste von der Tribüne zusehen.