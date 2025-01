5:1 – Alaba schießt mit Real Madrid die Bullen ab!

Salzburg musste sich am Mittwochabend in der Champions League Real Madrid mit 1:5 geschlagen geben. Damit sind die Play-offs der Königsklasse außer Reichweite.

Die Salzburger begannen das Spiel ambitioniert und hatten die erste große Chance durch Oscar Gloukh (10.). Doch Real Madrid schlug eiskalt zu: Rodrygo erzielte zwei Tore (23., 34.), unterstützt von Vinicius Junior und Jude Bellingham. Trotz des beherzten Auftretens der Gäste war die Überlegenheit der Madrilenen deutlich.

Frühes Ende aller Hoffnungen nach Pause

Ein schwerer Fehler von Salzburg-Goalie Janis Blaswich kurz nach der Halbzeit sorgte für das 3:0 durch Kylian Mbappe (48.). Real dominierte weiter, und Vinicius Junior legte zwei Treffer nach (55., 77.).

Alabas Comeback und Salzburger Ehrentreffer

David Alaba wurde in der 64. Minute eingewechselt und absolvierte seinen ersten Champions-League-Einsatz seit über einem Jahr. Salzburgs Mads Bidstrup gelang in der 85. Minute der Ehrentreffer.

Ausblick auf nationale und internationale Aufgaben

Für Salzburg steht in einer Woche das letzte Gruppenspiel gegen Atletico Madrid an. Auf nationaler Ebene folgt am 2. Februar das Cup-Viertelfinale gegen den LASK.

Die Stimmen zur Partie

David Alaba (Real-Madrid-Verteidiger): "Es tut natürlich sehr gut, dass ich nach dem Wochenende wieder Einsatzminuten bekommen habe, und das in der Champions League. Speziell in der Anfangszeit wird jedes Spiel für mich ganz besonders sein. Es tut gut, dass ich das machen kann, was ich am meisten liebe - Fußball spielen. Sobald man auf dem Platz steht, ist man im Tunnel und fokussiert. Mir geht es relativ gut, ich hatte sieben bis zehn volle Einheiten mit der Mannschaft und 40 Minuten in einem Testspiel vor dem Comeback. Ich weiß aber, dass ich noch mehr in den Rhythmus kommen muss. Die Salzburger haben speziell in den ersten Minuten gezeigt, dass sie Potenzial haben, einen erfolgreichen und guten Fußball zu spielen. Aber mit der Zeit hat man unser Potenzial gesehen. Zu Hause ist es schwer, uns zu schlagen."

Carlo Ancelotti (Real-Madrid-Trainer): "Salzburg hat in der ersten Hälfte sehr gut gespielt und uns mit Pressing vor Probleme gestellt. Mit unserer Führung haben wir dann die Kontrolle übernommen. David hat ein paar Minuten mehr bekommen als am Sonntag. Er hat eine hohe Qualität und wird uns in Zukunft noch besser machen."

Thomas Letsch (Salzburg-Trainer): "Man muss zuerst aufs Ergebnis schauen. Ein 1:5 tut immer weh, auch wenn es bei Real Madrid ist. Aber in den ersten 15 Minuten hat alles so geklappt, wie wir uns das vorgestellt haben, doch wir haben es verpasst, ein Tor zu machen. Dann haben wir das 0:1 aus einem Konter bekommen, das ist ärgerlich. Insgesamt haben wir eine ordentliche erste Hälfte mit einer starken Anfangsphase gespielt. Für die zweite Hälfte hatten wir uns viel vorgenommen, dann ist das unglückliche dritte Tor gekommen und der Stecker war gezogen. Dann sind die Beine schwerer und Abstände größer geworden. Als wir gemeinsam als Mannschaft agiert haben, waren wir richtig gut. Deshalb können wir viel Positives mitnehmen, aber leider auch ein Scheiß-Ergebnis."

Samson Baidoo (Salzburg-Verteidiger): "In der ersten Hälfte waren wir wirklich mutig und sind mit dem Ball ruhig geblieben, aber wenn man die Chancen nicht nutzt, wird es gegen so einen Gegner schwer. Es hat Spaß gemacht, in so einem Stadion gegen solche Weltklassespieler zu spielen."

Die Zahlen zum Spiel

Real Madrid - FC Salzburg 5:1 (2:0)

Stadion: Estadio Santiago Bernabeu, 75.000 Zuschauer

SR: Nyberg (SWE)

Tore:

1:0 (23.) Rodrygo

2:0 (34.) Rodrygo

3:0 (48.) Mbappe

4:0 (55.) Vinicius Junior

5:0 (77.) Vinicius Junior

5:1 (85.) Bidstrup

Real Madrid: Courtois - Valverde, Raul Asencio, Rüdiger (78. Jacobo), Mendy - Modric, Ceballos (64. Arda Güler), Bellingham (64. Alaba) - Rodrygo (71. Endrick), Mbappe (71. Brahim Diaz), Vinicius Junior

Salzburg: Blaswich - Dedic, S. Baidoo, Blank, Terzic - Yeo (63. Diambou), Capaldo (82. Kawamura), Bidstrup, Gloukh (82. Gourna-Douath) - Daghim (88. Ratkov), Nene (63. Piatkowski)

Gelbe Karten: Vinicius Junior

Fußball-Champions-League, Ligaphase, 7. Runde