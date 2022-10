× Atletico verschießt Elfer NACH dem Schlusspfiff

In Madrid spielten sich in der Nachspielzeit unglaubliche Szenen ab.

Herbe Enttäuschung für Star-Trainer Diego Simeone. Atletico kam gegen Bayer Leverkusen nicht über ein 2:2 hinaus und schied damit vorzeitig aus der Champions League aus. Das Spiel in Madrid war dabei an Dramatik nicht zu überbieten. Schiedsrichter Clement Turpin hatte das Spiel in der 95. Minute bereits abgepfiffen, als er vom Videoschiri auf ein Handspiel im Strafraum hingewiesen wurde.

Es gab Elfmeter, den Yannick Carrasco in der 99. Minute vergab. Der Nachschuss von Saul Niguez ging dann auch noch an die Latte.

© Getty ×

Das Ergebnis reichte beiden Teams nicht, weil der FC Porto schon zuvor bei Überraschungstabellenführer Club Brügge 4:0 gewonnen hatte. Die Portugiesen folgten den Belgiern, die bis dahin in vier CL-Partien keinen Gegentreffer kassiert hatten, in die Runde der letzten 16. Für Atletico und Leverkusen geht es in der letzten Runde im Fernduell nur noch um den Umstieg in die Europa League.