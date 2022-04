Bayern-Zug rollt auf Villarreal zu

Die Bayern blasen vor dem Duell am Mittwoch mit Villarreal zum Angriff.

„Das war ein klares Ausrufezeichen“, meinte Bayern-Kapitän Manuel Neuer nach dem 4:1 in Freiburg. Und das, obwohl Freiburg wegen eines Wechselfehlers Protest einlegte und die Münchner um den Sieg zittern müssen. Jetzt liegt der Fokus aber voll auf ­Villarreal. Der deutsche Rekordmeister will im Viertelfinal-Hinspiel der Königsklasse am Mittwoch (ab 21 Uhr im Sport24-LIVE-Ticker) in Spanien vorlegen. „Wir gehen natürlich als Favorit ins Rennen“, sagt Neuer.

»Unser Anspruch ist, ins Halbfinale zu kommen«

Er führt aber aus: „Es ist nie leicht weiterzukommen, aber es ist unser ­Anspruch, unbedingt ins Halbfinale zu kommen.“ „Es wird kein Spaziergang“, warnte Thomas Müller, obwohl auf dem Papier vieles für die Bayern spricht. Bisher kam es zu zwei direkten Duellen, in denen die Münchner immer als Sieger vom Platz gingen. Dazu legte Villarreal in der Liga mit einem 0:2 gegen Levante zuletzt einen Bauchfleck hin. Es war die zweite Niederlage in Folge. Im Achtelfinale der Champions League schaltete die Elf von Unai Emery aber schon Juventus aus, holte zu Hause ein 1:1 und gewann auswärts 3:0.

»Sie haben viel Erfahrung und einen klaren Plan«

„Villarreal hat im Achtelfinale gezeigt, zu was sie in der Lage sind. Aus diesem Grund müssen wir gewarnt sein und diese Aufgabe mit voller Konzentration angehen“, sagt Bayerns Vorstandsvorsitzender Oliver Kahn. Auch Trainer Julian Nagelsmann mahnt zur Vorsicht: „Villarreal ist der amtierende Europa-League-Sieger. Sie haben einen Trainer und eine Mannschaft mit viel Erfahrung und einen klaren Plan.“ Er stellt aber auch klar: „Unser Anspruch sollte es sein, weiterzukommen.“