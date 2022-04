Alaba kracht auf Titelverteidiger Chelsea

Real Madrid plant im Viertelfinal-Hinspiel die große Rache an Chelsea.

Der Rekordchampion gastiert beim Titelverteidiger: Real Madrid will im Viertelfinal-Hinspiel am Mittwoch (ab 21 Uhr im Sport24-LIVE-Ticker) bei Chelsea Kurs auf das Halbfinale nehmen. „Es wird auswärts schwer, das haben wir letztes Jahr erlebt“, warnt Torhüter Thibaut Courtois aber. Da scheiterten die König­lichen im Halbfinale an den Blues, holten zu Hause ein 1:1 und kassierten auswärts ein 0:2.

»Wir haben große Lust, es ist eine gute Chance«

„Wir haben große Lust, und für uns ist es nach dem, was letztes Jahr passierte, eine Revanche. Es ist eine gute Chance“, so Federico Valverde. ÖFB-Legionär David Alaba musste sich Chelsea noch nie geschlagen geben. In drei Duellen feierte er drei Siege – allerdings alle im Trikot der Bayern. Jetzt will er die Londoner auch mit Real ärgern. Der 29-Jährige kämpft heuer um seinen dritten Champions-League-Titel. Nach dem 3:1 im Achtelfinale gegen Paris meinte er: „Wenn wir so spielen und gemeinsam auftreten, können wir jede Mannschaft in Europa schlagen.“

In insgesamt fünf Duellen mit Chelsea ging Real nie als Sieger vom Platz. Die Bilanz: zwei Remis, drei Pleiten. Während die Spanier die Generalprobe 2:1 gegen Celta Vigo gewannen, kassierte Chelsea ein 1:4 gegen Brentford. „Wir müssen die Nieder­lage erst einmal verdauen“, meinte Chelsea-Coach Thomas Tuchel.

Benzema will Tor-Show fortsetzen

Ein Name lässt Chelsea im Viertelfinale gegen Real am Mittwoch besonders zittern: Karim Benzema. Der Franzose schoss sich beim 2:1 zuletzt gegen Celta Vigo mit zwei Toren warm. Paris eliminierte er im Champions-League-Achtelfinale beinahe im Alleingang. Beim 3:1 im Rückspiel (Hinspiel: 0:1) machte er alle drei Tore. „Seine Klasse hat er schon in etlichen Spielen unter Beweis gestellt. Karim gehört zu den großen Spielern. Wenn du versagst, passiert es manchmal, dass du dich versteckst. Er ist aber immer da, um seinen Mann zu stehen und jede Hürde zu bewältigen“, schwärmt Teamkollege Federico Valverde.

Der 34-Jährige netzte heuer wettbewerbsübergreifend schon 34 Mal, was seine persönliche Bestmarke bedeutet. In der ewigen Torschützenliste von Real zog er mit seinem 216. Treffer mit Vereinslegende Alfredo Di Stéfano gleich. Am Mittwoch will er gegen Chelsea nachlegen. In zwei Einsätzen gegen die Blues traf der Franzose bisher ein Mal.