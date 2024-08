2:0 - Bullen erkämpfen Play-off-Sieg gegen Dynamo Kiew

Nach dem im 2:0-Sieg am Mittwoch im Play-off-Hinspiel gegen Dynamo Kiew steht die Tür zur neu geschaffenen Ligaphase der Champions League für Salzburg gaaanz weit offen!

In der Lubin Arena, dem Exil der kriegsgebeutelten Ukrainer, geben zunächst die Hausherren im strömenden Regen den Ton an: Die erste Gelegenheit für die Gastgeber verstolpert Topstar Yarmolenko (8.).

29. Minute: Nene legt Basis für Sieg – 1:0

Die Salzburger halten hinten dicht und und kommen entgegen dem Spielverlauf zur ersten Topchance: Yeo übernimmt den Ball bei der Mittelauflage und spielt zum durchstartenden Nene. Der nützt die Kiew-Abwehrschwäche eiskalt und jubelt über sein drittes Pflichtspiel-Tor – 1:0 (29.).

Salzburg kommt ins Laufen, die beste Chance vernebelt Yeo (43.). Auf dem Weg in die Kabine kommt es zu hitzigen Wortgefechten, Dedic und Schaparenko sehen Gelb. In der Pause hat Coach Pep Lijnders Glough & Co. an seine Pressing-Philosophie erinnert – die Bullen starten bissig aus der Kabine.

Kjaergaard erhöht auf 2:0

Yeo prüft Dynamo-Goalie Buschtschan (48.) und wird kurz später im Strafraum gelegt – Elfmeter. Kjaergaard, der in der Quali gegen Enschede noch verschossen hat, tritt wieder an – und macht es diesmal top – 2:0 (49.). Nachlässigkeiten in der Salzburg-Abwehr bleiben nicht bestraft, vorne scheitert Glough mit der Top-Chance aufs 3:0 am Kiew-Goalie. Die Stange rettet vor Popov (83.), es bleibt beim 2:0. Auch das 2:0 ist eine Super-Ausgangsposition. Salzburg ist mit einem Bein weiter. Österreich hätte mit Salzburg & Sturm erstmals zwei Klubs in der Gruppen- bzw. Liga-Phase der Königsliga!