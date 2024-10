Bullen hoffen gegen Dinamo auf Durchbruch

Am Mittwoch (21 Uhr, live Canal+) will Salzburg gegen Dinamo Zagreb endlich in der Champions League jubeln.

Mit einem 2:1-Sieg gegen den Tabellen-Vorletzten Altach konnte sich RB Salzburg am Samstag ein Stück weit aus der Misere befreien. Zwar konnten die Bullen in der Bundesliga wieder einmal aufatmen, in der Champions League müssen die Salzburger allerdings weiterhin auf die Erlösung warten. Umso dringlicher erscheinen die drei Punkte, die sich das Team rund um Neo-Coach Pep Lijnders am Mittwoch (21 Uhr, live Canal+) daheim gegen Dinamo Zagreb sichern kann.

Bislang nur Champions-League-Pleiten für Bullen

"Ich würde nicht sagen, dass der Sieg großes Selbstvertrauen gibt. Aber er bringt uns weiter", erklärte Lijnders nach dem Erfolg gegen Altach. In der Qualifikation zur Königsklasse konnte sich der Vizemeister bereits beweisen, in der Ligaphase steht dies allerdings noch aus. Eine 0:3-Pleite gegen Sparta Prag zum Auftakt sowie eine 0:4-Enttäuschung gegen Brest gingen aufs CL-Konto der Bullen.

Dinamo kassierte indes eine 2:9-Abreibung vom FC Bayern und kam über ein 2:2-Remis gegen Adi Hütters Monaco nicht hinaus. Es war das Duell zweier Ex-Bundesliga-Trainer.

Dinamo-Coach Bjelica mit Österreich-Bezug

Denn auch Dinamo-Coach Nenad Bjelica hat eine österreichische Vergangenheit, sowohl auf dem Platz als auch an der Seitenlinie. Von 2007 bis 2014 machte der 53-Jährige bei mehreren Österreich-Klubs als Trainer Halt, unter anderem beim WAC (2010 bis 2013) und bei der Wiener Austria (2013 bis 2014). Mit den Wolfsbergern schaffte er den Aufstieg von der Regional- in die Bundesliga. Die Veilchen führte er damals sogar bis in die Champions League.