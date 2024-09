Champions League im TV-Wirrwar: Wo läuft die Königsklasse wirklich?

Zu Beginn der neuen Europacup-Saison sorgt nicht nur der neue Modus der Champions League, Europa League & Conference League für große Verwirrung, sondern auch die Frage, wo die Spiele übertragen werden. Von Sky über Canal+ bis zu ServusTV buhlen alle um ein Stück der Königsklassen-Torte.

Im Free-TV gibt es für die Champions League keine Live-Partien mehr. Der Österreich-Ableger des Streamingdienstes Canal+ zeigt immer ein Spiel am Mittwoch. Gestartet wird diese Woche mit Sparta Prag gegen Red Bull Salzburg (a 18.45 Uhr, live im Spor24-Liveticker). Das Gros der Königsklasse ist aber weiterhin bei Sky zu sehen.

Nahezu alle Spiele auf Sky

Der Platzhirsch unter den Pay-TV-Plattformen zeigt hierzulande 17 von 18 Spielen pro Runde in der neuen Champions-League-Ligaphase. Das betrifft zum Auftakt alle Matches von Dienstag bis Donnerstag, außer jenes von Salzburg. Dafür wird am Donnerstag die Rückkehr von Sturm Graz in Europas Club-Elite übertragen, die Steirer gastieren bei Stade Brest (ab 21.00, live im Sport24-Liveticker).

ServusTV krallt sich Europa & Conference League

Canal+ hat zudem das Erstrecht für eine Donnerstagspartie erworben, das für die Europa League und Conference League reserviert ist. Zum Auftakt gibt es am 26. September das Match zwischen der AS Roma und Athletic Bilbao, eine Woche später wird Basaksehir Istanbul gegen den SK Rapid ausgestrahlt. Die weiteren Spiele in diesen zwei europäischen Ligen darf Sky zeigen. Keine Übertragungsrechte in Österreich mehr hat DAZN.

Im Free-TV strahlt ServusTV künftig ein Spiel am Donnerstag aus, entweder aus der Europa League oder der Conference League. Eine Ausnahme bildet die Auftaktwoche in diesen beiden Ligen. Da wird am Mittwoch, 25. September, die Partie Manchester United gegen Twente Enschede übertragen. Zusätzlich berichtet der Salzburger Privatsender immer dienstags von den Highlights der Champions League.