Manchester City gegen FC Kopenhagen klarer Favorit

Manchester City empfängt am Mittwoch im Champions-League-Achtelfinal-Rückspiel FC Kopenhagen. Die Guardiola-Elf geht mit einem 3:1-Polster aus dem Hinspiel als Favorit in die Partie.

In Manchester plant Pep Guardiola am Mittwoch (21 Uhr/sport24-Liveticker) den nächsten Schritt bei der Titeljagd der Himmelblauen ein. City hat im Vorjahr schon das Triple realisiert, auch heuer liegt die aktuell 19 Pflichtspiele ungeschlagene Mannschaft noch mitten im Rennen um die begehrtesten Trophäen. Für City spricht, dass auch Erling Haaland und Kevin de Bruyne nach ihren Verletzungspausen wieder in Schwung kommen.

Citys Erling Haaland im Torrausch

Ein Erfolgsgarant war nicht nur im Derby gegen United Phil Foden. Den englischen Internationalen aus der hauseigenen Akademie adelte Guardiola nach dem 3:1 zum derzeit besten Spieler der Premier League. "Keiner war bisher in dieser Saison so entscheidend für uns wie er", sagte der Spanier über seinen Offensivmann, der oft spielentscheidende Tore anschrieb. "Er kann in der Mitte spielen, rechts, nach innen ziehen, links spielen und treffen. Was soll ich noch sagen?", so Guardiola.

In Liga trifft City auf Liverpool

Gegen Kopenhagen dürfte Englands Meister auch ein wenig Kräfte schonen. Kommenden Sonntag wartet in der Premier League in Anfield das Gipfeltreffen mit Liverpool. Die Reds liegen in der Tabelle nach 27 Runden einen Punkt vor dem Titelverteidiger.