Fußball-Experte und ÖSTERREICH-Kolumnist Frenkie Schinkels warnt Salzburg vor dem CL-Playoff-Rückspiel gegen Bröndby.

Glaubt man den Buchmachern, dann ist das Rückspiel in Bröndby eine g'mahte Wies'n. Aber ich würde Alarm schreien, das kann ganz schnell in die Hose gehen! Denn Bröndby wird sich heute sicher nicht so schwach präsentieren wie beim Hinspiel in Salzburg. Jetzt kommen Spieler aus der Quarantäne zurück, dazu kommt der Heimvorteil vor vollen Rängen. Und einen dänischen Meister darf man nie unterschätzen! Deswegen muss sich Salzburg gegenüber dem Auswärtsspiel gegen die Admira oder dem Heimspiel gegen die Austria deutlich steigern. Da muss eine Leistung her wie gegen Barcelona oder gegen Atlético.

Die Champions League ist die beste Auslage

Wobei man sich von den Test-Siegen gegen diese beiden Top-Klubs nicht blenden lassen darf. Heute geht's um die Gruppenphase, da herrscht ein ganz anderer Druck. Adeyemi & Co. wollen in die Auslage, und die beste und lukrativste Auslage ist die Champions League!