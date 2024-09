Haaland zum Trikotausch: »F*** off«

Beim torlosen Duell zwischen Manchester City und Inter Mailand konnten die Fans keine Treffer bejubeln – doch Citizens-Tormaschine Erling Haaland sorgte nach Abpfiff trotzdem noch für einen Lacher.

Bereits während des Champions-League-Krachers zwischen Manchester City und Inter Mailand ließ Inter-Verteidiger Francesco Acerbi Haaland kaum Luft zum Atmen. Doch nach dem Abpfiff legte der 36-Jährige nochmal ordentlich nach – und sorgte für eine der witzigsten Szenen des Abends.

Acerbi geht leer aus

Mit einem breiten Grinsen stapfte Acerbi direkt auf Haaland zu und fragte dreist nach seinem Trikot. Haaland, ganz der Spaßvogel, packte sofort an Acerbis eigenes Shirt – wohl um zu zeigen, dass der Italiener ihm im Spiel schon oft genug am Trikot gezerrt hatte. Aber Acerbi wäre nicht Acerbi, wenn er es dabei belassen würde: Mit einem frechen Grinsen zeigte er zwei Finger und machte klar – er will gleich zwei Trikots des Superstars haben! Haaland, völlig verblüfft, konterte lachend: „Zwei?! F*** off!“ – und beide brachen in schallendes Gelächter aus. Am Ende gab’s noch eine dicke Umarmung - ein Trikot jedoch nicht.