Hammer-Los: St. Pölten kracht auf Barca und ManCity

Der SKN St. Pölten bekommt es in der Gruppenphase der Frauen-Fußball-Champions-League mit Titelverteidiger FC Barcelona zu tun.

Das hat die am Freitag in Nyon durchgeführte Auslosung ergeben. Die weiteren Gegner in der Gruppe D sind der englische Vizemeister Manchester City und Hammarby IF, der Tabellendritte der schwedischen Ganzjahresmeisterschaft. Die Niederösterreicherinnen sind zum dritten Mal in Folge in der "Königsklasse", die erste Partie steigt am 8./9. Oktober.

Österreichs Serienmeister wurde wie vergangenes Jahr aus dem dritten Topf gezogen. 2023/24 hatte man aufgrund einer der Papierform nach machbaren Auslosung im Vorfeld gar mit dem Einzug ins Viertelfinale spekuliert, war dann aber über einen Punktgewinn beim Heim-0:0 gegen Slavia Prag nicht hinausgekommen. Olympique Lyon (14) und Brann Bergen (13) stiegen auf, Slavia (5) schied genauso aus.

Die beste SKN-Punkteausbeute gab es somit in der Premierensaison, in der man mit vier Zählern dank einem Auswärts-1:0 und Heim-1:1 gegen Slavia am Ende Rang drei in der Gruppe hinter dem VfL Wolfsburg (14) und der AS Roma (13) sowie vor den Tschechinnen (2) belegt hatte.