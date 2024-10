Hammer-Monat wartet auf Damen vom SKN St. Pölten

Nach der bitteren 2:3-Niederlage gegen Manchester City, warten auf die Wölfinnen vom spusu SKN St. Pölten ein paar Hammer-Partien.

Mit einem 3:2-Sieg über die Ladies vom spusu SKN St. Pölten verließen die Gäste von Manchester City am Mittwoch das Spielfeld der Wiener Generali Arena. Nach der 0:2-Auftaktpleite gegen Hammarby war es bereits die zweite Champions-League-Pleite für die Niederösterreicherinnen. Dennoch sorgten die Wölfinnen an jenem Abend für Begeisterung, hielten sie doch eine Mannschaft in Schach, die sich zuvor gegen Titelverteidiger FC Barcelona mühelos durchsetzen konnte (2:0).

Top-Leistung als Trost

Zwar gab es gegen die Engländerinnen nicht das gewünschte Endergebnis, die Leistungen der Gastgeberinnen geben aber dennoch Grund zur Freude, wie SKN-Offensivturbo Melanie Brunnthaler erklärte. "Es ist arg, dass man sich über so ein Ergebnis ärgert. Ein bisschen böse sind wir, aber es war trotzdem extrem cool. Die Emotionen im Spiel, einfach Gänsehaut", so die 24-Jährige, die in der 40. Minute zum 1:1 ausgeglichen hatte. "Wir haben heute nicht damit gerechnet. Wir haben versucht aus jeder Situation das Beste herauszuholen und das haben wir dieses Mal, glaube ich, oft geschafft."

Schwierige Partie war zu erwarten

Indes haben die ManCity-Kickerinnen schon im Vorhinein eine schwierige Partie erwartet. Kapitänin Alex Greenwood erklärte: "Es war zu erwarten. In diesem Wettbewerb ist kein Spiel einfach. Es war schwer, aber so ist es eben und ich denke, wir haben uns wirklich gut angepasst. Natürlich gab es aber Momente in denen wir uns schwergetan haben."

Auf die 31-Jährige und ihre Teamkolleginnen warten jetzt am 12. November (21 Uhr) die schwedischen Meisterinnen von Hammarby, von denen man ebenfalls ordentlich Gegenwehr erwartet. "Es wird wieder schwierig. Kompakt, physisch. Jetzt ist mein Fokus allerdings auf Sonntag (Anm. d. Red.: Partie gegen Aston Villa). Ich habe noch gar nicht so weit in die Zukunft gedacht, da gibt es noch so viele Partien davor zu spielen. Aber wenn es so weit ist, bereiten wir uns darauf vor, wie auf jedes andere Spiel."

Zweimal Barcelona in einem Monat

Auf die SKN-Ladies wartet nun ein herausfordernder Monat November. Am 3. November (16 Uhr) ist die Wiener Austria zu Gast in der NV Arena. Die violetten Damen liegen mit nur zwei Punkten Rückstand dicht hinter den Tabellenreiterinnen aus St. Pölten. Außerdem gibt es zwei Königsklassen-Duelle mit Barcelona. Das Auswärtsspiel steigt am 12. November (18.45 Uhr) in Barcelona. Am 21. November (21 Uhr) reisen Alexia Putellas und Co. dann nach Wien. Trotz des vollen Terminkalenders freut sich Brunnthaler auf die Herausforderung. "Ich finds cool, dass Spannung da ist. Wir müssen jetzt einfach performen. Es ist zwar eine Herausforderung, aber die nehmen wir gerne an."