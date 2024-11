Herzinfarkt! Fan stirbt während Bayern-Spiel

Der FC Bayern feierte am Mittwochabend in der Champions League einen wichtigen 1:0-Heimsieg gegen Benfica Lissabon. Die Partie wurde aber von einem tragischen Todesfall überschattet. Ein Fan starb auf der Tribüne.

„Rund eine Stunde nach Abpfiff erreichte den deutschen Rekordmeister die traurige Nachricht, dass der Fan auf dem Weg ins Krankenhaus gestorben sei. Der FC Bayern ist in Trauer an der Seite der Angehörigen“, teilte der deutsche Rekordmeister in der Nacht auf Donnerstag mit.

Wie die BILD berichtet, erlitt der ältere Mann rund um den Anpfiff auf der Tribüne einen Herzinfarkt. Sofort eilten Helfer dem Fan zur Hilfe, in der 33. Minute wurde der Mann dann abtransportiert. Der Bayern-Anhänger verstarb dann aber auf dem Weg ins Krankenhaus.

Wegen des Notfalls hatten die Bayern-Ultras bereits in der dritten Minute ihre Fangesänge eingestellt. Im Stadion blieb es bis zum Abpfiff ungewohnt ruhig.