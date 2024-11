Herzog: "Der macht ja Salzburg in ganz Europa lächerlich"

Dem Sky-Experten Andreas Herzog platzte LIVE im TV der Kragen.

Eine Nacht zum Vergessen! Salzburg kassierte in der Champions League gegen Bayer Leverkusen eine katastrophale 0:5-Niederlage - statt des erhofften Befreiungsschlags ein bitterer Rückschlag. Die Bullen zeigten eine desolate Vorstellung, die klar machte: Von der meisterlichen Form und der K.o.-Runde der Königsklasse sind die Mozartstädter weit entfernt.

Bereits nach vier Minuten hatte Leverkusen das Spiel im Griff. Salzburg? Völlig von der Rolle, mit Fehlpässen am laufenden Band. Wirtz legte auf Schick ab, dessen Schuss nach VAR-Prüfung zu einem Handelfmeter führte. Wirtz verwandelte eiskalt (6.). Wenig später zirkelte Grimaldo einen Freistoß ins Eck - 2:0 (11.). Noch vor der Pause traf Wirtz erneut nach Sololauf - 3:0 (30.).

Nach der Pause blieb Leverkusen dominant. Schick erhöhte auf 4:0 (61.), Garcia sorgte mit dem 5:0 (72.) für den Endstand. Salzburg agierte planlos, Leverkusen spielte die Bullen an die Wand.

Wutrede von Andreas Herzog

Die Leistung der Bullen sorgte nicht nur bei vielen Fußball-Fans für Fassungslosigkeit, sondern auch bei Andreas Herzog. Dem Sky-Experten platzte bereits bei der Analyse in der Halbzeitpause der Kragen.





„Die erste Halbzeit war ein reines Desaster“, so die ÖFB-Legende. „Intensität? Na gar nichts. Mentalität? Gar nichts“, redet sich Herzog in Rage. Vor allem eine Szene brachte den 103-fachen Teamspieler auf die Palme: „Da wird ein Spieler nach 10 Minuten eingetauscht [Dorgeles Nene kam für den verletzten Karim Konate], der hat nicht einmal die Stutzen an. Der macht ja Salzburg in ganz Europa lächerlich.“