Kabinen-Pauke von Klopp hat Partie gedreht

Dass wir heute letztlich fünf Tore erleben durften, war doch überraschend – es spricht für den Offensivwillen beider Klubs.

Was war da heute los? Fast hatte man das Gefühl, die beiden Mannschaften hätten in der ersten Hälfte ihr Trikot vertauscht. Villarreal spielte sensationell, Liverpool drohte in ein Debakel zu schlittern. Keine Kombinationen, die Verteidigung löchrig wie ein holländischer Käse!

Aber dann: Ich würde gerne wissen, was Jürgen Klopp seinen Spielern in der Pause erzählt hat. Bei seiner Kabinenpauke ist der Trainer vom „Normal One“ ausnahmsweise zum „Special One“, der er eigentlich nicht sein wollte, geworden.

Klopp hat Luis Diaz gebracht, und der hat nach der Pause den ­Unterschied gemacht. Plötzlich agierte Liverpool in der Offensive wieder so, wie man es gewohnt ist.

Dass wir heute letztlich fünf Tore erleben durften, war doch überraschend – es spricht für den Offensivwillen beider Klubs.

City schafft ein 2:2 und kommt ins Finale

Im zweiten Semifinale morgen in Madrid erwarte ich das nächste Torspektakel. Mein Tipp: 2:2, Manchester City steigt auf.

Aber auch Real wäre ein toller Final-Gegner für Liverpool. Ich freue mich schon jetzt auf das Endspiel am 28. Mai in Paris.