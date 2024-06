Klopp feuert BVB im Wembley an

Im Champions-League-Finale zwischen Borussia Dortmund und Real Madrid steht ein ganz besonderer Fan in den Rängen und drückt den Deutschen die Daumen: Ex-Coach Jürgen Klopp.

Elf Jahre ist es her, als Jürgen Klopp im Wembley mit ansehen musste, wie sich seine BVB-Schützlinge dem FC Bayern im Champions-League-Finale geschlagen geben mussten (1:2). Jetzt haben die Borussen gegen Real Madrid die Chance auf ein Happy-End im Wembley. Klopp steht dabei nicht mehr als Coach an der Seitenlinie des BVBs, sondern als Fan in den Rängen.

Klopp in Wembley bejubelt

Erst vor kurzem hat der 56-Jährige sein Trainer-Amt beim FC Liverpool (2015-2024) niedergelegt und genießt seit Saisonende seinen Ruhestand. Der Fußballwelt bleibt "Kloppo" allerdings weiter erhalten, wenn auch nur als Fan.

Als vor Anpfiff des Königsklassen-Endspiels plötzlich der Ex-BVB-Coach auf den Bildschirmen des Wembleys gezeigt wurde, war die Freude groß. Die schwarz-gelben Anhänger brachen beim Anblick der Trainer-Ikone in Jubel aus.

Rückkehr zu Dortmund?

Möglicherweise kommt es bald zu einem Sensations-Comeback beim BVB. Laut der britischen Zeitung "Independent" soll Dortmund an einer Rückholaktion des Ex-Trainers basteln. Von 2008 bis 2015 führte Klopp die Borussia zu zwei Meistertiteln und dem Sieg im DFB-Pokal. Jetzt soll er ab 2025 "Head of Football" in Dortmund werden.