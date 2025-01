ManCity und PSG zittern um CL-Play-off

Am Mittwoch (21 Uhr, live Sky) müssen weitere Champions-League-Punkte für Manchester City und Paris Saint-Germain her.

Heißer Endspurt in der Champions-League-Ligaphase! Lediglich zwei Spieltage stehen noch auf dem Programm bevor es für Europas Top-Teams in die K.o.-Phase geht. Während es die besten acht Mannschaften auf direktem Weg ins Achtelfinale schaffen, müssen die Plätze 9 bis 24 im Play-off um das Weiterkommen kämpfen. Für die letzten zwölf Teams ist das CL-Aus allerdings endgültig besiegelt. Dieses Szenario versuchen auch Fußball-Giganten wie Paris Saint-Germain und Manchester City zu verhindern.

Serienmeister wollen Blamage verhindern

Wenn die Pariser Mittwochabend (ab 21 Uhr im Sport24-Liveticker) ManCity im Parc des Princes empfangen, sind beide Teams dringend auf einen Sieg angewiesen. Denn während sich Englands Serienmeister (2020/21 bis 2023/24) nach derzeitigem Stand, auf Platz 22 noch knapp für das Play-off qualifizieren würde, droht dem französischen Serienmeister (2021/22 bis 2023/24) auf Platz 25 eine komplette Königsklassen-Katastrophe bevorzustehen. In der vorletzten Runde wollen beide Teams das Ruder wieder herumreißen um sich eine Blamage zu sparen.

Die Citizens nahmen zuletzt eine 0:2-Niederlage gegen Juventus Turin mit in die CL-Pause. Hingegen durfte PSG über einen 3:0-Sieg gegen RB Salzburg jubeln. Auch den Coaches der beiden Mannschaften ist der Druck unter dem sie am Mittwoch stehen, bewusst. City-Erfolgstrainer Pep Guardiola machte deutlich: "Wir müssen die Punkte holen, denn wir haben uns selbst Probleme bereitet." Ähnlich sieht auch Paris-Coach Luis Enrique die Situation: "Wir befinden uns aufgrund unserer Leistungen in dieser Situation."