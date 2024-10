Mbappé-Drama vor königlichem Bruder-Duell

Bittere! Während Kylian Mbappé nach seiner Oberschenkelverletzung anscheinend auf ein Blitz-Comeback am Mittwoch in der Champions League gegen den OSC Lille (21 Uhr/live auf Sky) hofft, wird sein klein Bruder, Ethan Mbappé, definitiv nicht auf dem Platz stehen.

Letzte Woche zog sich Real-Neuzugang Kylian Mbappé im LaLiga-Stadtduell gegen Deportivo Alavés (3:2) eine Muskelverletzung im linken Oberschenkel zu. Spanische Medien rechneten mit einer Ausfallzeit von drei Wochen. Das Derby gegen Atlético am Sonntag verpasst der Stürmer auch. Am Montag dann die große Überraschung: Der Franzose steht für das Champions-League-Spiel am Mittwoch (ab 21 Uhr, im Sport24-Liveticker) beim OSC Lille im Kader.

»Mein Traum rückt in die Ferne«

Den Königsklassen-Hit gegen seinen kleinen Bruder Ethan Mbappé, der im Sommer von Paris Saint-Germain zu Lille wechselte, wollte der 25-Jährige dann doch nicht verpassen. Doch dann der Schock: Der 17-Jährige zog sich einen Riss im Oberschenkel zu und fällt nach eigenen Angaben ein paar Wochen aus. Medienberichten zufolge wird er sogar zwei bis drei Monate fehlen.

„Mein Traum, in der Champions League auf meinen Bruder zu treffen, rückt in die Ferne, verschwindet aber nicht“, schrieb Ethan am Dienstag auf Instagram und ließ ein mögliches Duell in der Zukunft offen. Der junge Mbappé kam für Lille bislang auf vier Einsätze, dabei wirkte er jedoch nur einmal von Anfang an mit. Bei der 0:2-Niederlage gegen Sporting zum Auftakt in die Königsklasse durfte er nicht ran, dafür im vorherigen Rückspiel der Qualifikation gegen Slavia Prag – aber nur vier Minuten .