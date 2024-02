PSG muss gegen Salzburg-Killer Sociedad ran

PSG-Superstar Kylian Mbappé empfängt heute (21 Uhr/live auf Sky) im Champions-League-Achtelfinale Salzburg-Killer Real Sociedad.

Paris Saint-Germain unternimmt am Mittwoch (ab 21 Uhr, im Sport24-Liveticker) den nächsten Anlauf zum Triumph in der Königsklasse, nach dem Achtelfinal-Aus im Vorjahr (gegen Bayern) will es die Truppe von Star-Trainer Luis Enrique heuer besser machen. Gegen den La-Liga-Siebenten Real Sociedad ist der französische Meister um Kylian Mbappe daheim zu favorisieren, wenngleich sich die Pariser nur mit Mühe in der Gruppenphase hinter Borussia Dortmund und vor dem AC Milan und Newcastle United in der sogenannten "Todesgruppe" durchgesetzt haben.

Basken sind nicht zu unterschätzen

Noch Paris-Profi Mbappe hatte am Wochenende in der League 1 gegen Lille angeschlagen gefehlt, Trainer Enrique gab am Dienstag aber Entwarnung. "Mbappe geht es körperlich sehr gut. Es ist klar, dass wir kein Risiko eingehen wollten. Er wird für das Spiel am Mittwoch zur Verfügung stehen", erklärte der 48-Jährige.

San Sebastian wiederum überraschte im Herbst, die Basken gewannen ihre Gruppe vor Inter Mailand, Benfica Lissabon und Salzburg. Den Bundesliga-Champion besiegte man auswärts 2:0, daheim gab es ein 0:0. Die Achtelfinal-Rückspiele der Mittwoch-Partien finden am 5. März statt.