Real, Dortmund & Co: Hammer-Los für Salzburg & Sturm

Double-Champion Sturm Graz und Vize-Meister Salzburg kennen ihre Gegner in der Champions League und diese haben es in sich.

Am Dienstag fand im Grimaldi Forum in Monaco die Auslosung für die neue Königklasse an. Die heimischen Vertreter Red Bull Salzburg und Sturm Graz erwischten dabei ein echtes Hammerlos!

Salzburg erwischt Traumlos

So duellieren sich die Bullen auswärts mit Titelverteidiger Real Madrid, dem deutschen Meister Bayer Leverkusen, Holland-Kultklub Feyenoord Rotterdam und Sparta Prag. Bei den vier RB-Heimspielen lauten die Duelle: Paris St. Germain, Atletico Madrid, Dinamo Zagreb und Brest.

Sturm darf in Dortmund und gegen Leipzig ran

Nicht weniger prominent sind die Gegner vom heimischen Fußball-Meister SK Sturm Graz. Die Steirer duellieren sich auswärts mit Borussia Dortmund, OSC Lille, Atalanta und Brest. Bei den Heimspielen in Klagenfurt dürfen sich die Fans auf die Stars von RB Leipzig, Sporting Lissabon, Club Brugge und Girona freuen.

Und so läuft der Modus:

Die ersten acht Teams sind fix im Achtelfinale.



Unter den Clubs auf den Plätzen 9 bis 24 werden acht K.o.-Partien ausgelost.



Für Platz 25 bis 36 endet die Champions League.