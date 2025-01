Red Bull steigt bei Atletico Madrid ein

Red Bull steigt als Sponsor bei Salzburgs Champions-League-Gegner Atletico Madrid ein. Die Kooperation läuft bis Juni 2027 und markiert die erste Zusammenarbeit der Marke mit einem spanischen Fußballclub.

Red Bull, weltweit führender Anbieter von Energy-Drinks, und Atlético Madrid haben eine Partnerschaft geschlossen, die bis Juni 2027 andauern wird. Die Zusammenarbeit soll die globale Präsenz beider Marken stärken und den gemeinsamen Geist von Ehrgeiz und stetiger Verbesserung fördern.

Erste Partnerschaft in Spanien

Erstmals arbeitet die österreichische Marke Red Bull mit einem spanischen Fußballverein zusammen. Ziel ist es, nicht nur Einzelsportler, sondern auch Teams durch den berühmten Slogan „gibt Flügel“ zu unterstützen.

Red Bull im Stadionerlebnis

Red Bull wird eine zentrale Rolle bei der Verbesserung des Stadionerlebnisses im Riyadh Air Metropolitano spielen. Fans können die Produkte während Spielen und bei anderen großen Events genießen.

Gemeinsamer Geist von Herausforderung und Erfolg

„Wir freuen uns über die Partnerschaft mit Red Bull, einer Marke, die unsere Leidenschaft für Herausforderungen und spektakuläre Events teilt,“ erklärte Óscar Mayo, Chief Revenue and Operations Officer von Atlético Madrid. „Unsere Spieler geben nie auf, und genau diesen gemeinsamen Spirit wollen wir in zukünftigen Veranstaltungen zeigen.“

Für Red Bull ist es die erste Kooperation mit einem spanischen Verein, ansonsten ist man unter anderem in Salzburg, Leipzig, New York, Leeds, Turin und auch in Brasilien und Japan engagiert.

In der Champions-League kommt es am 29. Jänner zum Duell Red Bull Salzburg - Atletico.