Salzburg plant gegen Dinamo ein Feuerwerk

RB Salzburg lädt am Mittwoch (21 Uhr, live Canal+) Dinamo Zagreb zum Champions-League-Duell ein.

Die Red Bull Arena wird am Mittwoch (ab 21 Uhr im Sport24-Liveticker) wieder zur Bühne für Europas Königsklasse. Im Champions-League-Duell gegen Dinamo Zagreb plant RB Salzburg sich mit drei Punkten zu belohnen. Zuletzt konnten die Bullen sich mit dem 2:1-Sieg im Liga-Spiel gegen Altach ein wenig aufrappeln. Dennoch stehen sie weiterhin unter dem Druck, wieder Erfolge vorzuweisen.

Noch kein Königsklassen-Sieg

Nicht nur in der Bundesliga haben die Salzburger momentan wenig Grund zu lachen. Denn jubeln durfte das Team um Stürmer-Star Karim Konate nach der erfolgreichen Qualifikation auch in der Königsklasse noch nicht. Die Ligaphase startete man mit einer 0:3-Auswärtspleite gegen Sparta Prag, worauf daheim eine 0:4-Niederlage gegen Brest folgte. Da sah Neo-Coach Pep Lijnders eine deutliche Verbesserung in seiner Mannschaft. "Gegen Brest haben wir viel besser gespielt als gegen Prag. Da waren wir 56 Minuten wirklich mutig, hätten uns ein Tor verdient gehabt", so der Niederländer.

Lijnders: "Ich glaube wirklich an dieses Team."

Einen solchen Leistungsanstieg wünscht sich Lijnders auch im Match am Mittwoch. "Was ich erwarte, ist, dass wir wirklich kämpfen, zusammen und um jeden Ball. Die Leute müssen von Beginn an die Leidenschaft spüren. Unser Pressing und Gegenpressing muss messerscharf sein und unser Spielaufbau mutig", so der 41-Jährige. "Ich glaube wirklich an dieses Team. Aber wir müssen wirklich alles dafür tun das gesamte Potenzial ausschöpfen. Wenn wir das tun, dann können gute Dinge passieren."

International gegen kein Team öfter gespielt

Dabei kennen die Bullen ihren kroatischen Gegner mittlerweile schon sehr gut. Auf kein anderes Team ist man auf internationaler Ebene öfter gestoßen. Seit 2009 gab es gleich acht Salzburg-Zagreb-Duelle, viermal davon siegten die Österreicher, nur einmal verloren sie. Zuletzt trafen die beiden Mannschaften einander in der CL-Gruppenphase 2022/23, wo es einen 1:0-Heimsieg sowie ein 1:1-Auswärtsremis für den Vizemeister gab.

Auch Dinamo-Coach Nenad Bjelica hat einen engen Bezug zu Österreich - und das nicht nur als Spieler. Der 53-Jährige trainierte bereits den WAC (2010 bis 2013) und die Wiener Austria (2013 bis 2014).

Mögliche Aufstellungen

Salzburg: Schlager - Dedic, Piatkowski, Baidoo, Terzic - Bidstrup, Gourna-Douath, Kjaergaard - Daghim, Konate, GloukhDinamo: Nevistic - Ristovski, Bernauer, Theophile-Catherine, Torrente, Pierre-Gabriel - Ademi, Misic, Baturina, Sucic - Petkovic