Schwere Ausschreitungen vor CL-Spiel in Napoli

Vor dem Fußball-Champions-League-Spiel Napoli - Eintracht Frankfurt ist es in der Innenstadt von Neapel zu schweren Ausschreitungen gekommen.

Wie auf Videos zu sehen war, wurden am Mittwochnachmittag Polizisten von vermummten Ultras und Hooligans mit Tischen und Stühlen beworfen. Mindestens ein Polizeiauto wurde in Brand gesteckt. Medienberichten zufolge attackierten die Anhänger des Clubs von Trainer Oliver Glasner die Einsatzkräfte an zentralen Stellen in der Stadt.

Zuvor waren einige Hundert Frankfurter gemeinsam durch die Stadt gezogen, dabei war es zunächst noch ruhig geblieben.