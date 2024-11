Sex-Tape-Affäre um Alaba-Ersatz

Das Königsklassen-Debüt von Raul Asencio in der Real-Madrid-Abwehr im Schlager gegen Liverpool hat einen fahlen Beigeschmack. Gegen den 21-jährigen Spanier ermittelt laut Bild-Zeitung die Polizei.

Wie Bild berichtet, soll Asencio gemeinsam mit drei Kollegen aus der Real-Jugend ein Sextape verbreitet haben. Das Video soll letztes Jahr auf Gran Canaria aufgenommen worden sein. Aufgeflogen ist die Sache, weil die Damen Anzeige erstattet hatten. Asencios Kumpels (Ferran Ruiz, Juan Rodriguez, Andres Garcia) wurden verhaftet. Bei Asencio ermittelt die Polizei noch, zunächst sollte der Real-Star als Zeuge aussagen.

"Verbreitung von Pornografie"

In einer Real-Pressemitteilung hieß es, dass ein Ersatzspieler sowie drei Spieler der dritten Mannschaft "im Zusammenhang mit einer Beschwerde über die angebliche Verbreitung eines privaten Videos über WhatsApp" ausgesagt hätten. Auf "The Athletic" bestätigt das Gericht auf Gran Canaria, dass der Richter gegen vier Fußballspieler, die mit Real Madrid in Verbindung stehen, wegen des Verdachts der Weitergabe von Geheimnissen "und der Verbreitung von Pornografie" ermitteln würde.

Trotz der pikanten Optik greift Real auf Asencio zurück - am Sonntag spielte der Verteidiger beim 3:0 gegen Leganes erstmals in der Liga von Beginn an. Wie heißt es doch: Es gilt die Unschuldsvermutung. Unabhängig von diesem heiklen Fall sehnt Real die Rückkehr von David Alaba, der jetzt schon fast ein Jahr verletzt ist, herbei.